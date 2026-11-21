Los Pumas visitan a Francia, en busca de un nuevo triunfo en el Nations Championship
Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de superar con lo justo a Italia. No forma parte de la convocatoria el bahiense Joaquín Moro.
El seleccionado argentino de rugby se enfrentará esta tarde con Francia, en un encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la fase clasificatoria del Nations Championship, el nuevo torneo que enfrenta a las potencias del Hemisferio Norte y Sur.
El partido, que está programado para las 17:10, se llevará a cabo en el Stade de France, que cuenta con capacidad para 80 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.
La árbitro será Hollie Davidson (Escocia).
Para esta tarde, el combinado nacional no contará con el bahiense Joaquín Moro, quien será reemplazado por Facundo Isa.
*La previa
Los Pumas vienen de conseguir su segundo triunfo en la competición luego de derrotar en un muy flojo partido a Italia por 19-14.
Previamente solo habían vencido a Gales, mientras que cayeron frente a Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Pese a que no están teniendo muy buenas actuaciones, una victoria les asegurará finalizar en la tercera posición en el Hemisferio Sur y así disputar el encuentro por el quinto puesto contra el que termine tercero en el Hemisferio Norte.
Francia, por su parte, está teniendo una gran temporada y lidera en el Hemisferio Norte con 21 puntos (solo uno más que Inglaterra), producto de sus cuatro triunfos y una sola derrota.
De esta manera, un triunfo contra los Pumas dejaría a los galos muy cerca de conseguir la clasificación a la gran final que será el 29 de noviembre en el Estadio de Twickenham.
Formaciones
Así saldrán a la cancha Francia y Argentina:
Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Peato Mauvaka, 3. Sipili Falatea; 4. Florian Verhaeghe y 5. Mickaël Guillard; 6. Esteban Capilla, 7. Charles Ollivon, 8. Anthony Jelonch; 9. Antoine Dupont y 10. Matthieu Jalibert; 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Kalvin Gourgues, 14. Aaron Grangidier-Nkanang; 15. Théo Attissogbe. Entrenador, Fabièn Galthiè.
Definidores, 16. Maxime Lamothe, 17. Jefferson Poirot, 18. Régis Montagne, 19. Tyler Duguid, 20. Cameron Woki, 21. Grégory Alldritt, 22. Maxime Lucu y 23. Emilien Gailleton.
Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno; 4. Guido Petti y 5. Tomás Lavanini; 6. Juan Martín González, 7. Juan Martín Scelzo, 8. Facundo Isa; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Tomás Albornoz; 11. Ignacio Mendy, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy y 15. Gerómino Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.
Definidores, 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Pedro Rubiolo, 21. Pablo Matera, 22. Gonzalo García y 23. Rodrigo Isgró.
Otros encuentros
La sexta y última fecha de la ronda clasificatoria del NC abre a las 11 (hora de nuestro país) con un partidazo: Inglaterra-Nueva Zelanda. A la misma hora va Escocia-Japón.
Desde las 13.30 jugarán Irlanda-Sudáfrica e Italia-Fiji, partido en el que se concretará el debut de Domingo Miotti como apertura en el XV azzurro, dirigido por Gonzalo Quesada.
A las 17 se medirán Gales-Australia. Todos los partidos serán televisados por ESPN (Disney+).