Un operario de la empresa Metrogas falleció este jueves por la madrugada y de esta forma ya son dos las víctimas fatales de la explosión ocurrida hace casi una semana en Remedios de Escalada, municipio de Lanús.

Se trata de un operario de 44 años que se encontraba internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires luego de la explosión que tuvo lugar el pasado viernes 13 de noviembre producto de la rotura de uno de los caños de gas que eran reparados.

Desde Metrogas le informaron a este medio que la empresa ya se encuentra "acompañando a su familia, a sus compañeros y amigos".

Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación debido a que intervino en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal.

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La otra víctima, que falleció en el lugar, todavía no pudo ser identificada por la Justicia, aunque la sospecha es que se trataría del operario Marcelo García. Su familia lo busca y pide respuestas concreta por parte de los investigadores. (NA)