Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera muerte por la explosión y el posterior incendio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, al tiempo que hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.

"(...) Fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: 7 de ellas de gravedad (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta", indicaron a través de un nuevo comunicado emitido durante esta tarde en las redes sociales.

En este sentido, se remarcó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas.

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"Todos los vecinos de la zona ya fueron evacuados. El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños", consignó el Municipio. (NA)