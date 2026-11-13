Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves
Lo confirmó el Municipio de Lanús a través de un nuevo comunicado oficial.
El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera muerte por la explosión y el posterior incendio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, al tiempo que hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.
"(...) Fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: 7 de ellas de gravedad (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta", indicaron a través de un nuevo comunicado emitido durante esta tarde en las redes sociales.
En este sentido, se remarcó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas.
"Todos los vecinos de la zona ya fueron evacuados. El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños", consignó el Municipio. (NA)