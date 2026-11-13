El documental Pescadores & Guitarras ganó los "Oscar" de la naturaleza y ahora van por la Ría de Bahía Blanca

El cine documental ambiental argentino alcanzó su máxima consagración internacional. Pescadores & Guitarras, la obra que retrata la conservación marina en las costas del sudoeste y sur bonaerense, ganó en los Jackson Wild / Hollywood Climate Summit Awards 2026, considerados los "Premios Oscar" de la naturaleza y el certamen más prestigioso del mundo en su rubro.

La distinción se definió en la gala celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la producción nacional se impuso en la categoría Branded Content —que premia obras realizadas junto a ONG e integradas a agendas de conservación y sustentabilidad—.

Pero el festejo trajo además una gran noticia para Bahía Blanca y la zona: el equipo adelantó que ya está escribiendo un nuevo documental enfocado en la Ría de Bahía Blanca, poniendo en valor uno de los ecosistemas costeros más importantes y singulares de la región.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Ganamos el festival de naturaleza más grosso del mundo, el Jackson Wild. No lo podemos creer, estamos prendidos fuego. Y ya estamos escribiendo el documental para la Ría; si sale, va a quedar increíble", le dijeron a La Nueva. los realizadores tras conocerse el fallo del jurado.

Ciencia ciudadana entre pescadores y biólogos de nuestra costa

Escrito y dirigido por Mariano Fernández y producido por Juan María Raggio y Jumara Films (con el apoyo de Studio BlueGreen y Mar Azul Uruguayo), este cortometraje de 28 minutos pone el foco en una problemática ambiental muy cercana a los pescadores de la región.

La historia sigue a los biólogos marinos Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez, quienes se sumergen en el mundo de la pesca recreativa y artesanal de la provincia de Buenos Aires para salvar a la Guitarra Grande (conocida localmente como melgacho o pez violín), una especie costera en peligro crítico de extinción por la sobrepesca.

La película muestra el encuentro entre el saber tradicional de los pescadores locales y la investigación académica. Juntos lograron conformar una red de ciencia ciudadana en la que los propios pescadores miden, fotografían y marcan los ejemplares en la playa antes de devolverlos vivos al mar.

La campaña impulsada por el proyecto logró que más de cinco concursos regionales de la costa bonaerense dejaran de considerar al pez guitarra como pieza válida de extracción.

Entre los certámenes que modificaron su reglamento se destaca nada menos que Las 24 Horas de la Corvina Negra (en Claromecó, Reta y Orense), el torneo de pesca desde playa más multitudinario e importante de Sudamérica, marcando un antes y un después para la conservación marina en el sur de la provincia.

De Buenos Aires al mundo

En esta edición 2026, los Jackson Wild Media Awards se unieron a la Hollywood Climate Summit para destacar las mejores narrativas ambientales dentro de la industria global del entretenimiento.

Antes de alzarse con el máximo galardón en Estados Unidos, Pescadores & Guitarras había tenido su estreno oficial en Buenos Aires durante el festival Sudamérica Salvaje. Ahora, mientras toma forma el futuro proyecto sobre la Ría de Bahía Blanca, el documental continúa su gira internacional con selecciones oficiales en Europa, participando del Wildlife Film Festival Rotterdam (Países Bajos) y del Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (Francia).