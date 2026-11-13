Explosión e incendio en Remedios de Escalada: hay heridos y evacuaron edificios de la zona

Una explosión seguida de un incendio se registró este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas durante trabajos realizados por la empresa Metrogas. Hay personas heridas y los equipos de emergencia desplegaron un operativo en la zona.

El hecho ocurrió a las 9:44 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen e Iberlucea, frente a una fiambrería y en un sector comercial de gran circulación. Tras la detonación, se desató un incendio de grandes dimensiones, cuyas llamas quedaron registradas en imágenes difundidas desde el lugar.

Según la información disponible, la explosión se produjo cuando una máquina utilizada durante las tareas sobre la red de gas dañó una cañería de distribución. Como consecuencia, varias personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia.

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En el lugar trabajan dotaciones de bomberos para controlar las llamas, mientras los equipos de emergencia llevan adelante evacuaciones preventivas de un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados en un radio de 200 metros.

Los testimonios de los vecinos reflejaron la magnitud del episodio. Walter, quien tiene un negocio y una propiedad a media cuadra del lugar, relató que la explosión afectó a un almacén ubicado en una esquina y también a un edificio situado enfrente.

"Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación", expresó entre lágrimas. Y agregó: "Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura".

Por su parte, Ariana, otra vecina del barrio, describió la detonación como "un trueno muy fuerte". Además, señaló que las calles estaban cortadas debido a los trabajos que se realizaban sobre los caños de gas y destacó la rápida llegada de los bomberos. "Estoy temblando, fue horrible", manifestó.

Andrés, otro residente de la zona, aseguró que escuchó tres explosiones y advirtió que había un fuerte olor a gas en el sector.

Mientras continúan las tareas para extinguir el incendio y asegurar el área, los servicios de emergencia mantienen el operativo preventivo y las evacuaciones. Hasta el momento, no se precisó oficialmente la cantidad de heridos ni la gravedad de sus lesiones.