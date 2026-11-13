Un profesor de rugby acusó a un hombre de haber mirado a su pareja y le pegó más de diez trompadas

Un profesor de rugby fue detenido en Córdoba acusado de darle más de diez trompadas a un hombre dentro de una pizzería porque, presuntamente, creyó que había mirado a su pareja. El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre en el barrio Docta, quedó registrado por las cámaras de seguridad y terminó con la víctima hospitalizada por las lesiones que sufrió en el rostro.

El acusado fue identificado como M.R.D., vinculado al Club Universitario de Córdoba. La Policía lo detuvo el miércoles, después de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

La víctima, identificada como Mauro, es médico del Servicio Penitenciario de Córdoba y trabaja en la cárcel de Bouwer. Según informó El Doce, sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

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“Degenerado, pedí disculpas”: cómo fue la brutal golpiza en la pizzería de Córdoba

El episodio ocurrió alrededor de las 21, cuando la víctima estaba sentada en una mesa del local gastronómico.

Según las primeras versiones, el agresor ingresó acompañado por una mujer y comenzó a increpar al cliente porque consideró que había mirado de manera indebida a su pareja.

“¿Qué mirás?”, le preguntó. Después lo llamó “degenerado”, mientras la discusión subía de tono.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, después de pagar la comida, el hombre volvió a enfrentarse con el cliente y comenzó a golpearlo.

El atacante le dio más de diez trompadas en el rostro y continuó con la agresión hasta arrinconarlo en un depósito del establecimiento.

Allí, mientras la víctima estaba en el piso, volvió a pegarle en la cara y le dio varias patadas.

“¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, le gritó durante el ataque.

Entre los golpes, la víctima alcanzó a responder: “No hice nada”.

Ante los intentos de intervención de empleados y otras personas presentes, el agresor abandonó el comercio y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger.

El hombre atacado recibió asistencia médica y posteriormente presentó una denuncia.

Detuvieron al profesor de rugby y su club analiza sanciones por la golpiza

A partir de la denuncia, los investigadores de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles analizaron registros de cámaras públicas y privadas, identificaron la camioneta utilizada para escapar y reunieron testimonios.

Con esos elementos, la Policía detuvo al agresor el miércoles 11 de noviembre. El acusado quedó a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera.

Según fuentes judiciales citadas por medios cordobeses, fue imputado inicialmente por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación podría modificarse a partir de los resultados de los estudios médicos de la víctima.

Por otra parte, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado a través de su Subcomisión de Rugby en el que manifestó su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.

“Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos”, expresó la institución.

Las autoridades del club informaron que evaluarán “con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan”.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias del ataque y las consecuencias de las lesiones sufridas por la víctima. (TN)