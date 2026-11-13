La defensa de Pity Álvarez expondrá sus alegatos en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

La audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires

La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez expondrá sus alegatos de cierre este viernes en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes judiciales informaron que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro refutarán los argumentos del fiscal federal Sandro Abraldes, que solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner, quienes darán a conocer el veredicto, que hasta ahora no tiene fecha establecida.

Abraldes expresó que el imputado "tuvo una escasa significación por la vida" de la víctima y consignó que comprendía la criminalidad de sus actos y precisó que "jugó a ser Dios" porque "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más", al sostener que actuó con desprecio frente al damnificado.

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El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguró que "la ley manda" y que el veredicto de los magistrados no puede depender de la fama de Álvarez.

En tanto, los alegatos de la querella se concretaron el pasado 6 de noviembre, cuando el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y 2 meses contra el cantante por la misma imputación formulada por el fiscal.

El letrado pidió que la pena se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario y que Álvarez realizara salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados. (NA)