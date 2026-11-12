Un edificio se derrumbó en Nueva York y hay al menos ocho muertos y 17 heridos

El derrumbe de un edificio dejó al menos ocho muertos y 17 heridos en Brooklyn, Nueva York. La estructura colapsó ayer tras ceder sobre la excavación de una obra de construcción contigua. El episodio fue confirmado por el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani durante una rueda de prensa.

Según reportó el Departamento de Bomberos de Nueva York, hay un total de 19 personas afectadas, de las cuales ocho murieron. Asimismo, indicaron que al menos siete de los afectados son menores de edad, aunque las cifras “pueden cambiar de un minuto a otro”.

“Esta será una operación prolongada. No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso. Los equipos están llevando a cabo un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos”, destacó Lilian Bonsignore, comisionada del cuerpo de bomberos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su lado, el jefe del departamento advirtió que la retirada de los escombros supone un procedimiento “extremadamente peligroso” debido al riesgo de que el edificio adyacente se desmorone también.

Unos 250 efectivos de bomberos, junto con unidades caninas y personal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la Cruz Roja y el Departamento de Edificios (DOB), permanecerán desplegados durante varios días para remover los escombros de manera progresiva, llegar hasta los cimientos y descartar la presencia de nuevas víctimas.

De acuerdo con los efectivos, los trabajadores de la construcción vecina contaban con permisos para levantar un inmueble de al menos tres plantas. Sobre este lote, la alcaldía neoyorquina había emitido una orden y una multa de 10.000 dólares en marzo tras detectar demoliciones no autorizadas. (TN)