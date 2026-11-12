Antonella Menem busca reconstruir el patrimonio de su padre y rastrear el destino de sus bienes

Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., busca reconstruir el patrimonio que pertenecía a su padre y determinar qué ocurrió con sus bienes, a más de tres décadas de su muerte, mediante un relevamiento de expedientes, registros y documentación impulsado por su abogado, Ignacio Barrios.

La investigación apunta a identificar los activos vinculados a Menem Competición, entre ellos autos de carrera, camiones utilizados para su traslado, combis equipadas con herramientas y vehículos particulares.

El relevamiento también incluye motos deportivas, motos de agua, cuatriciclos, armas, relojes, joyas y los elementos de competición que utilizaba el equipo, como cascos y buzos antiflama.

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Uno de los interrogantes que busca esclarecer la presentación es la posible vinculación entre la actividad de Menem Competición y la posterior concesionaria Toyota Núñez. Sobre ese punto existen versiones contrapuestas, por lo que la defensa procura acceder a documentación societaria y patrimonial que permita establecer si hubo alguna relación entre ambas actividades.

Entre los bienes y datos que Antonella pretende rastrear también aparecen un departamento ubicado en la calle Posadas, una posible cuenta bancaria en Suiza y un yate que, de acuerdo con referencias aportadas por allegados de su padre, habría llevado el nombre de "Suyay".

A su vez, la búsqueda comprende documentación sobre la Fundación Carlitos Menem Jr. y su presunta sede en el Hotel Presidente, con el objetivo de establecer qué bienes o recursos estuvieron vinculados a esa organización. La existencia, titularidad y destino de los activos mencionados todavía deben ser corroborados.

El planteo busca determinar cuáles pertenecían efectivamente a Carlos Menem Jr., cuáles fueron incorporados a su sucesión y qué ocurrió con ellos posteriormente. La sucesión tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 51.

Entre los antecedentes que analiza la defensa también figura una apelación relacionada con una denuncia penal, en la que aparecen mencionados el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 y la Fiscalía N.º 8. (NA)