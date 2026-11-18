La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó la condena del ex gobernador de Tucumán José Jorge Alperovich por los abusos sexuales contra su sobrina, pero disminuyó la pena de 16 a 14 años de prisión.

La decisión, tomada por mayoría por la Sala 2, admitió de forma parcial el planteo de la defensa, ya que, no modificó la declaración de culpabilidad, pero sí redujo el tiempo que Alperovich deberá pasar en la cárcel.

El juez Juan María Ramos Padilla, había condenado a Alperovich a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, de los cuales seis fueron con acceso carnal.

Ahora, los magistrados Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse redujeron la pena a 14 años de cárcel por considerar que en la primera sentencia no se había tenido en cuenta como corresponde los atenuantes de la edad avanzada del exgobernador y su estado de salud.

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Si bien los jueces efectuaron una reducción de la pena de dos años, mantuvieron el reproche penal por la gravedad de los abusos acreditados y confirmaron su responsabilidad en los nueve hechos.

El tecer magistrado Daniel Morin votó en disidencia y propuso hacer lugar de una forma más amplia al recurso de casación, declarar nula la sentencia y llevar a cabo un nuevo juicio oral con otro tribunal.

El fallo, además, conservó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los sectores municipal, provincial y nacional.

Por otro lado, confirmó que los abusos se llevaron a cabo en una situación de asimetría de poder, debido a, la posición política de Alperovich y al vínculo de subordinación laboral con su sobrina. (NA)