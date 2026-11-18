La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la venta, la distribución y la publicidad del Gel Neutro Sanicol, tras detectar contaminación microbiológica en cinco lotes y comprobar que el producto se utilizaba para realizar ecografías pese a estar registrado como cosmético.

Más de 50 distribuidoras de productos médicos quedaron sin habilitación de la ANMAT

La medida, establecida mediante la Disposición 7368/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza a todas las presentaciones, contenidos netos y fechas de vencimiento del gel elaborado por Alcofrac SA. Además, el organismo ordenó retirar las unidades que permanecieran en circulación e inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.

La investigación se inició a partir de una alerta del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por una presunta contaminación en distintas partidas. Posteriormente, el Hospital Muñiz notificó otro caso ante la sospecha de presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria perteneciente al complejo Burkholderia cepacia.

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Los análisis presentados por la propia empresa correspondían a cinco lotes: L290N, L295N, L351N, L346N y L284N. En todos se encontraron valores de microorganismos aerobios mesófilos totales por encima de los límites microbiológicos permitidos.

Asimismo, los resultados fueron compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia. Su identificación se confirmó mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

Otro de los puntos observados por la ANMAT fue que el gel se empleaba como medio de contacto durante estudios ecográficos, aunque su registro sanitario lo habilitaba únicamente como "gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas", dentro de la categoría de productos cosméticos.

Además, algunos envases incluían la leyenda "Gel apto para ultrasonido", una indicación que promocionaba una utilización médica que no estaba contemplada en su autorización.

De esa manera, la disposición alcanza a todos los lotes del producto, no solamente a las cinco partidas analizadas, y establece la prohibición de su uso y comercialización en todo el territorio nacional. (NA)