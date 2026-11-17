La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% entre los argentinos, con un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en los últimos dos meses, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados después de la visita del Pontífice al país.

El relevamiento, efectuado entre el 11 y el 13 de noviembre sobre 1.200 casos, mostró que la valoración favorable del jefe de la Iglesia católica pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre, lo que representa un incremento de 19,7 puntos porcentuales.

En tanto, la imagen negativa del Papa se ubicó en apenas el 3,8%, mientras que el 2,8% de los encuestados manifestó no conocerlo y el 5,2% respondió que no sabía cómo evaluarlo.

El estudio también midió el nivel de acuerdo de los argentinos con distintas afirmaciones vinculadas con los mensajes que León XIV transmitió durante su visita al país, especialmente sobre la economía, la democracia y la convivencia social.

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Uno de los resultados más destacados fue que el 91,1% de los consultados coincidió con la afirmación "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", mientras que el 5,9% expresó su desacuerdo y el 3% no respondió o manifestó no saber.

Otro de los mensajes que obtuvo amplio respaldo fue el referido al funcionamiento democrático: el 95,1% estuvo de acuerdo con que "la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar", frente a un 2,7% que manifestó su desacuerdo y un 2,2% que no supo responder.

Asimismo, el 69,8% de los encuestados expresó su acuerdo con una afirmación del Pontífice que sostiene que el derecho a la propiedad privada tiene una "hipoteca social", en referencia al destino universal de los bienes, mientras que el 21,3% se manifestó en desacuerdo y el 8,9% no respondió.

La encuesta registró, además, un 97,2% de acuerdo con una afirmación vinculada con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, frente a un 2,7% de desacuerdo y un 0,1% de respuestas de incertidumbre.

El trabajo se realizó mediante cuestionarios estructurados, con modalidad 100% online, y contó con una muestra nacional de 1.200 casos. La consultora informó un margen de error de más o menos 2,53 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. (NA)