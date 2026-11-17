La Administración de Parques Nacionales aprobó el Plan de Acción para proteger los palmares nativos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) será el encargado de adoptar las medidas, luego de que se haya prorrogado por dos años más la alerta fitosanitaria en todo el Territorio Nacional.

En octubre de 2024 se declaró la alerta fitosanitaria en toda la Argentina hasta el 21 de junio de 2026, respecto a la plaga del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus), con la finalidad de adoptar y fortalecer las respectivas medidas de prevención, detección, contención y erradicación.

Asimismo, en 2025, el Directorio adoptó los criterios y medidas de prevención, detección temprana, contención y erradicación, por lo que también este año se dispuso que dicha alerta fitosanitaria fuese prorrogada este año hasta el 30 de junio de 2028.

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En la actualidad, la Administración de Parques Nacionales protege áreas de incalculable valor que resguardan palmares nativos emblemáticos como los Yatay (Butia yatay), Pindó (Syagrus romanzoffiana) y Caranday (Copernicia alba), entre otras especies, en Parques Nacionales como El Palmar, Iberá, Mburucuyá, Río Pilcomayo y Chaco, entre otros.

En la Resolución 453/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, el directorio de la Administración de Parques Nacionales explicó que durante el desarrollo de dichas medidas se creó una Mesa Técnico-Operativa orientada a la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de Acción contra el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus).

Dicho Plan establece lineamientos técnicos y operativos para la evaluación del riesgo, el monitoreo, la detección temprana y las medidas de prevención, contención y control, al tiempo que asigna responsabilidades institucionales y establece mecanismos de articulación interinstitucional, seguimiento y actualización, con el objeto de fortalecer la capacidad de respuesta frente a la eventual presencia de esta plaga.

La planificación y organización de acciones con carácter previo a la ocurrencia de una emergencia “constituyen herramientas esenciales para la gestión integral del riesgo, en tanto fortalecen las capacidades institucionales, favorecen una respuesta coordinada y oportuna y contribuyen a reducir la vulnerabilidad frente a potenciales eventos de afectación ambiental”, destaca la resolución.

Esta medida se elaboró en concordancia con la normativa fitosanitaria vigente y con las medidas adoptadas por el SENASA, adecuándolas a las particularidades de la gestión de las Áreas Protegidas Nacionales.

“La experiencia nacional e internacional demuestran que las acciones de prevención y detección temprana representan la estrategia más eficaz y costo-efectiva para el manejo de las invasiones biológicas, ya que incrementan significativamente las posibilidades de erradicación y reducen los impactos ecológicos y los costos económicos derivados de su establecimiento y expansión”, señalaron.

Las autoridades sostienen que la implementación de criterios homogéneos de actuación en las Áreas Protegidas Nacionales “contribuye a la protección de la biodiversidad, la conservación de las especies de palmeras presentes en dichas áreas y la preservación de los valores de conservación cuya tutela compete a esta Administración”.

Frente a los buenos estándares delineados, se aprobó el Plan de Acción contra el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) y se determinó que las Direcciones Nacionales de Conservación y de Operaciones, la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y las respectivas áreas dependientes que conforman la Mesa Técnico-Operativa, asignen los recursos presupuestarios y el equipamiento necesario para llevar a cabo las acciones propuestas. (NA)