El papa León XIV hizo un balance de su paso por la Argentina y reveló cómo fueron sus encuentros con el presidente Javier Milei. “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, aseguró el Sumo Pontífice.

Lo hizo durante una conferencia de prensa -en la que participó TN con la acreditación de Nelson Castro- a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma. León XIV respondió las preguntas argentinas y de los demás periodistas acreditados para acompañar su gira por Sudamérica.

“Hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando desde que él asumió”, recordó el Papa. Además, aseguró que ambos coinciden en “la mutua comprensión sobre el valor de la vida y el valor del ser humano en todas sus etapas”.

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Javier Milei recibió al Papa en su llegada al país, en el aeroparque Jorge Newbery, proveniente de su primera escala de la gira sudamericana, que fue Uruguay, y lo despidió cuatro días después en el Aeropuerto de Ezeiza, donde León XIV tomó el vuelo que lo llevó a Perú, tercera y última etapa de su visita. “Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, resumió el jefe de la Iglesia.

Los periodistas le preguntaron también por la relación entre su antecesor, el papa Francisco, y el presidente Milei. “Ellos representaban políticamente líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, dijo.

Sin embargo, insistió: “El mensaje que quiero llevar no es político y, aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, crítica o no crítica, yo hablo de la Magnifica Humanitas”, dijo León XIV, al referirse a la encíclica de su papado, presentada el 25 de mayo.

El Pontífice planteó también la necesidad de que la economía genere beneficios para todos, en línea con los mensajes que había transmitido durante su visita al país: “Tenemos que animar a todos, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo. En algunos casos, eso incluye cooperación internacional, incluye la búsqueda de soluciones, aquellas dificultades que están causando fuerte, digamos, este conflicto o el efecto económico en los pueblos”.

Como lo hizo en sus discursos durante su gira, León XIV pidió cuidar el bien común: “Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media, en un mundo donde siempre menos tienen más”.

Por otro lado, puso en relieve el tema de la acumulación de la riqueza: “Este es un mensaje de la doctrina social, a saber, cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa. Mucho más, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer, digamos, la clase obrera, las personas, los movimientos, para que puedan vivir con más dignidad”.

En la conferencia, pidió que los medios de comunicación ayuden a superar la polarización en la sociedad: “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio”.

Dijo que espera que su visita haya servido para ayudar a la unidad: “Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”.

Durante la conferencia, el Papa también se refirió a su estado de salud tras la operación del 13 de octubre en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno: “No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje”, explicó, al dar cuenta de su decisión de cumplir con la agenda prevista pese a las dificultades físicas.

En otro tramo de la charla, contó por qué decidió comunicar personalmente su enfermedad. Según explicó, fue una decisión vinculada con su cultura estadounidense, una característica que también relacionó con su profunda fe y su defensa de la democracia. (TN)