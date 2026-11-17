Un astrónomo de 48 años fue encontrado muerto este domingo en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre, identificado como Nicolás Emilio Salerno, habría caído desde el techo del edificio ubicado en el Paseo del Bosque de la ciudad bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la comisaría Novena concurrieron al lugar tras el llamado de un empleado al 911 y requirieron la presencia del SAME, cuyos médicos constataron el deceso dentro del predio.

En este sentido, las autoridades se contactaron con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de La Plata, que caratuló el caso como «averiguación de causales de muerte» y dispuso la intervención de la Policía Federal.

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La tragedia generó conmoción y tristeza en la comunidad científica, por lo que la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la casa de altos estudios suspendió las actividades y se despidió de Salerno en las redes sociales.

"Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad. (...) Fue muy apasionado por la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución", expresaron.

La UNLP destacó su "calidad humana" y envió su sentido pésame a la familia y seres queridos "en este momento de tanta tristeza".

Salerno, además, se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación. (NA)