Prohíben la comercialización de medicamentos y otros productos médicos de una droguería bonaerense

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización interjurisdiccional de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos de una empresa bonaerense, luego de detectar que realizaba ventas fuera de la provincia sin contar con la habilitación correspondiente.

La medida fue establecida mediante la Disposición 7338/2026 y se mantendrá vigente hasta que la firma obtenga la autorización necesaria para realizar el tránsito interjurisdiccional de esos productos.

La prohibición alcanza a KINFARMA S.A., ubicada en el Parque Industrial Ader, en Villa Adelina. Si bien contaba con autorización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para funcionar como establecimiento farmacéutico, no estaba habilitada por la ANMAT para distribuir medicamentos ni productos médicos fuera de ese territorio.

Durante una inspección, los agentes verificaron remitos y facturas que acreditaban ventas a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de la provincia.

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Además de la prohibición, la disposición ordenó instruir un sumario sanitario contra KINFARMA S.A. y quien ejerza su dirección técnica, por el presunto incumplimiento de la normativa vigente.

La medida apunta a impedir que la firma continúe comercializando esos productos en otras jurisdicciones hasta regularizar su situación ante el organismo nacional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. (NA)