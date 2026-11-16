La enfermedad renal es de notificación obligatoria en Argentina: qué controles permiten detectarla a tiempo

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó este año la enfermedad renal crónica (ERC) al listado de eventos de notificación obligatoria por parte del médico mediante la Disposición 1/2026 de la Dirección de Epidemiología, medida que busca fortalecer la vigilancia de una enfermedad que puede avanzar silenciosamente durante años y que está estrechamente relacionada con la salud cardiovascular y metabólica.

En 2023 se estimó que alrededor de 788 millones de personas de 20 años o más vivían con enfermedad renal crónica en el mundo. En Argentina, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018–2019, estimó una prevalencia del 12,7 % en personas de 18 años o más -alrededor de una de cada ocho- y del 42,4% en las de 65 años o más, según un informe.

En sus etapas iniciales, esta condición puede no producir síntomas, lo que dificulta su detección y permite que progrese hasta estadios en los que el daño resulta más difícil de controlar. La nueva disposición establece que los casos deben reportarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con el objetivo de mejorar la información epidemiológica y contribuir al diseño de políticas públicas.

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Más allá de identificar los casos, el desafío es detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. La evidencia científica demuestra que el corazón, los riñones y el metabolismo están estrechamente relacionados y que las alteraciones en uno de estos sistemas pueden aumentar el riesgo de complicaciones en los otros. Esta interacción, conocida como síndrome cardiorrenometabólico, está transformando el abordaje de algunas de las enfermedades crónicas más frecuentes.

“Durante mucho tiempo abordamos las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas por separado, pero hoy sabemos que están profundamente relacionadas. La hipertensión arterial puede dañar los riñones y, a su vez, el deterioro de la función renal incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca. Por eso, evaluar la salud renal también es parte de una adecuada prevención cardiovascular”, explicó el Dr. Guillermo Javier Rosa Diez, médico especialista en Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología.

Esta visión integral fue formalizada por la Asociación Americana del Corazón, que definió el síndrome cardiorrenometabólico para describir las interacciones entre la obesidad, alteraciones metabólicas -como la diabetes tipo 2-, la enfermedad renal y las enfermedades cardiovasculares.

En junio de 2026, cuatro sociedades científicas estadounidenses de cardiología, diabetes y nefrología publicaron la primera guía de práctica clínica para la prevención, detección, evaluación y tratamiento del síndrome cardiorrenometabólico.

La magnitud de esta relación queda reflejada en las estadísticas dado que aproximadamente una de cada cuatro personas adultas con diabetes y alrededor de una de cada cinco con hipertensión arterial presenta enfermedad renal crónica, según datos de Estados Unidos. Es más, trasciende estas dos condiciones y se ve agravado por el aumento sostenido de la obesidad y el envejecimiento de la población, dos fenómenos que contribuyen de manera significativa a la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica.

La coexistencia de estos factores no solo incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que también condiciona su evolución y progresión, con implicancias cada vez mayores para la planificación y sostenibilidad de los sistemas de salud.

De hecho, las guías internacionales recomiendan evaluar la función renal y la presencia de albúmina en orina en personas con factores de riesgo, entre ellas aquellas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal, independientemente de que tengan o no diabetes.

“Es frecuente asociar la enfermedad renal exclusivamente con la diabetes, pero una persona obesa o hipertensa o con antecedentes cardiovasculares también puede presentar daño renal sin saberlo. Muchas personas se sienten bien aun cuando los análisis ya muestran signos de daño renal, cuando aparecen síntomas como edemas (hinchazón), cansancio o alteraciones en los análisis de sangre y orina, la enfermedad ya está avanzada. Detectarla antes nos permite intervenir para preservar la función de los riñones y reducir el riesgo de complicaciones”, señaló el Dr. Fernando Lombi, médico especialista en Nefrología y Medicina Crítica y Terapia Intensiva, integrante del Servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires.

Dos estudios sencillos para detectar el daño renal

En personas con factores de riesgo, la detección temprana de la enfermedad renal crónica se basa en dos estudios complementarios. Un análisis de sangre mide la creatinina y permite estimar el filtrado glomerular, es decir, qué tan bien filtran los riñones.

En una muestra de orina se mide la relación albúmina/creatinina (RAC), que puede revelar daño renal aun cuando el filtrado se conserva. Ante un resultado alterado, el equipo de salud evalúa la causa y revisa estudios previos o repite las mediciones para determinar si la alteración lleva al menos tres meses.

Al respecto, el Dr. Lombi sostuvo: “Ambos estudios aportan información diferente y son complementarios. Por eso, un resultado normal de creatinina no siempre permite descartar una enfermedad renal incipiente, la presencia elevada de albúmina en orina puede revelar alteraciones que todavía no se reflejan en la función renal y aportar información relevante sobre el riesgo cardiovascular”.

En la misma línea, el Dr. Rosa Diez explicó: “En los controles habituales suele solicitarse creatinina, pero no siempre se incluye la medición de la RAC (albúmina en orina), y esa diferencia puede ser decisiva. Podemos encontrar pacientes cuyos riñones todavía filtran adecuadamente, pero que ya presentan señales de daño. Identificar esas alteraciones a tiempo puede cambiar la evolución de la enfermedad”.

El diagnóstico temprano permite implementar medidas para retrasar la progresión de la enfermedad y reducir complicaciones cardiovasculares. Además del control de la presión arterial, la alimentación saludable, la actividad física y el manejo de otros factores de riesgo, existen tratamientos que demostraron beneficios cardiovasculares y renales, incluso, en pacientes sin diabetes.

La incorporación de la enfermedad renal crónica al Sistema Nacional de Vigilancia representa una oportunidad para otorgar mayor visibilidad a una enfermedad frecuentemente silenciosa, asociada a una elevada carga de morbimortalidad y a un incremento significativo de los costos de atención sanitaria.

Sin embargo, el verdadero desafío consiste en trasladar este reconocimiento a la práctica clínica cotidiana, promoviendo estrategias de detección temprana y controles de la función renal, especialmente en personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o antecedentes de enfermedad renal.

En este sentido, la evaluación renal puede realizarse mediante tres estudios sencillos y ampliamente disponibles: la determinación de creatinina sérica, que permite estimar el filtrado glomerular; el análisis de orina con medición de la relación albúmina/creatinina (RAC), que permite identificar daño renal incluso en etapas iniciales; y la ecografía renal, que aporta información sobre las características estructurales de ambos riñones.

La integración de estas herramientas en la atención habitual, permitirá avanzar hacia un modelo de atención centrado en la identificación precoz de la enfermedad y la prevención de su progresión. (NA)