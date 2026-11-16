Madame Borges: la novela que retrata a María Kodama, la hereda universal del autor de El Aleph

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

“La relación entre Borges y Kodama fue intensa y entrañable. La idea de que una persona durante tantos años le susurre al oído un mundo que él ya no podía ver me parece narrativa y, por otro lado, sumamente romántica”. Florencia Etcheves.

El papa León XIV dijo, en su reciente visita a la Argentina, que nuestro país ha sabido expresarse con una voz reconocible, “mucho más allá de sus fronteras”, mencionando como ejemplo de esa situación a Jorge Luis Borges.

El paso del tiempo, han pasado 40 años de su fallecimiento, no ha hecho sino engrandecer su nombre y su literatura, al punto que los estudiosos ubican su obra con una trascendencia a la altura de las de Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust y William Faulkner, autores a los que Borges amaba y leía y releía una y otra vez a lo largo de su vida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y cuando se habla de Jorge Luis Borges es inevitable pensar en María Kodama, la mujer que lo acompañó a lo largo de gran parte de su vida, que fue su amiga, cuidadora, esposa y heredera.

Kodama falleció en 2023 y a su alrededor se han tejido mitos e historias. Por eso resulta interesante la novela Madame Borges (Editorial Planeta), donde la periodista y escritora Florencia Etcheves (1971) recrea la vida de esta mujer, tan cercana al escritor, que supo amarlo, cuidarlo y escucharlo hasta su último suspiro.

Una novela de ficción, resultado de un amplio, profundo y meticuloso trabajo de investigación, que pone luz sobre la figura de una mujer tan enigmática como atrapante, cuya vida fue parte de la de una de las plumas más relevantes de la arquitectura universal.

De qué se trata

“Madame Borges es una novela, claramente la podemos ubicar en ese rango. De ninguna manera es una biografía, porque hay cosas que tienen que ver con la ficción, como es el personaje de Ceferino, un artificio, un artilugio narrativo. Pero es una novela en la que la realidad se cuela bastante”.

De esta manera define Etcheves su libro, que nace a partir de la autora considerar a Kodama como “una mujer magnética”, que la atrapaba cada vez que la veía en una entrevista. “No podía evitar mirarla, escucharla. Siempre me gustó mucho la manera y las palabras que encontraba para narrar historias y anécdotas”.

Jorge Luis Borges junto a María Kodama

Etcheves compara a Kodama con Sherezade, la narradora de la recopilación de cuentos árabes titulada Las mil y una noches, un libro al que Borges volvía una y otra vez.

“María fue una mujer que estuvo durante tantos años tan cerca de Jorge Luis Borges, sobre todo de un Borges ciego, un hombre que ya no veía, y al que ella le iba susurrando al oído el mundo que él ya no podía percibir con el sentido de la vista”.

Una relación mutua

“María sintió que la sangre de sus antepasados japoneses hervía a través de sus venas. Estaba siendo convocada para una misión. –Claro que sí, Borges. Cuente conmigo. Aquí estoy, y estaré siempre”. Madame Borges, Florencia Etcheves

María tenía 16 años cuando conoció a Borges, que ya pisaba los 55. Nunca más se separó de él. No es un vínculo simple de entender, el cual fue pasando por distintas etapas y momentos.

“Ellos pasaron por todo tipo de relaciones. Cuando se conocieron María era muy jovencita, una muchachita de 16 años, y Borges ya era un hombre adulto. Esa primera etapa fue de compañeros: estudiaban anglosajón junto con otras personas. Con los años tuvieron una relación de intercambio cultural, de aprender y de enseñar. Después fueron amigos y, finalmente, se convirtió en un vínculo amoroso que termina con el casamiento. María termina convirtiéndose en la viuda de Jorge Luis Borges y en la guardiana inquebrantable de su legado”.

Kodama no fue la única mujer importante en la vida de Borges. Hubo varias, es cierto, pero si se debe establecer una primera línea, Etcheves no duda en que las más trascendentes fueron dos, Leonor Acevedo, la mamá, y Kodama, en ese orden.

“Leonor tuvo que ver, como madre, obviamente, en todo lo humano. Pero también tuvo que ver con la obra: estuvo allí en los momentos en los que él empezó a escribir lo mejor de su literatura. El mismo Borges contaba que su madre, en uno de sus cuentos, "La intrusa", le sugirió el final. Borges le daba mucha importancia a su madre en relación a su obra”, detalla la autora.

Por otra parte, Etcheves señala a Kodama como clave en la vida de Borges, con la particularidad de que Borges ya era Borges cuando ella llegó a sus días.

Florencia Etcheves

“Lo acompañó en las charlas por el mundo, y tipeaba lo que Borges seguía escribiendo ya no con sus manos, sino dictando. María fue una herramienta para que el genio de Borges pudiera seguir creando y, gracias a eso, hoy podamos seguir deleitándonos con su escritura”.

Elegirse

Kodama estuvo con Borges en su último minuto de vida, en Ginebra, ciudad donde el escritor pasó su adolescencia y que eligió cuando supo de su enfermedad y quiso estar “a salvo” del asedio del periodismo.

La muerte de Borges convirtió a Kodama en mucho más que su viuda: fue su heredera universal, un rol que desempeñó con la única mirada vital de difundir y proteger su legado.

“María hereda ese legado y los derechos de las obras. Desde ese momento su principal preocupación, dicho por ella, fue sostener el respeto de esa obra y su difusión”, detalla la autora al tiempo de poner el énfasis en su punto que conmueve: “María Kodama nos hizo creer, durante años, que Borges seguía vivo de alguna manera, hablando permanentemente de él, recordándolo, estando presente en cuanto evento se hiciera para homenajearlo, a cargo de una fundación totalmente destinada a difundir su obra. Incluso siguió viajando por el mundo, dando charlas relacionadas con Borges y con su obra. A esa tarea dedicó su vida, su principal preocupación fue el cuidado de esa obra”.

María Kodama

Etcheves menciona a la libertad como el componente que llevó a la decisión de Kodama de dedicar su vida a acompañar a Borges, la libertad de elegir esa tarea, esa misión.

“La presencia de María en la vida de Borges se explica, como tantas veces lo dijo ella, desde la libertad. María era una persona que permanentemente hablaba de la libertad, una libertad que le enseñó su padre desde muy jovencita y que ella ostentaba y enarbolaba. En ejercicio de esa libertad, decidió acompañar al genio con devoción por el hombre, pero también por la obra”.

La novela rescata una postura que Kodama repetía siempre: decía que si existiera una orden para quemar todos los libros del mundo y ella tuviera que rescatar uno, rescataría un cuento, y ese cuento sería uno de Borges, "Las ruinas circulares. “Con tanta literatura, ella, muy lectora, amante de las tragedias griegas, elegiría ese cuento. Eso habla claramente de su devoción”.

La autora niega que Kodama haya sido, según han insinuado algunos allegados a Borges, una persona negativa para Borges, “fue la influencia que Borges eligió”, resalta, al tiempo de indicar que para muchos pareciera que María lo hubiese obligado a Borges a estar con ella cuando la verdad es una: nadie obligó a nadie.

“María estuvo porque quiso y Borges estuvo con ella porque quiso. Cuando las personas se eligen y deciden tener un vínculo, todas, no solamente ellos que son personas extraordinarias, sino cualquiera de nosotros, que somos personas ordinarias, tenemos influencia en el otro. A veces esa influencia es buena y a veces, en algunas cosas, tal vez no del todo buena. Pero son las influencias que elegimos para nuestras vidas. Por eso respeto ese vínculo, tanto de Borges como de María”.

Para Etcheves Kodama fue cuestionada, sobre todo luego de la muerte de Borges, tal vez como consecuencia del celo que ponía al defender su obra, actitud que no siempre caía bien. Muchos llegaron a insinuar que fue Kodama quien decidió que Borges muriera en Ginebra y hasta aseguran que de alguna manera lo aisló.

“Borges estaba muy enfermo y no quería volver a la Argentina, pero no por algún problema con el país. El miedo que tenía era que alguien le sacara una foto convaleciente y que esas fotos se difundieran como le había pasado a Ricardo Balbín. Tenía una fantasía temerosa con eso y le pedía a María que lo cuidara de eso. Por eso María aceptó ese pedido, uno de los últimos que Borges hizo en vida. ¿Quién negaría un pedido a una persona amada que está por morir?”.

Etcheves textual

Todos. “El trabajo de Kodama luego de la muerte de Borges en cuanto a la difusión de la obra fue enorme. Dedicó toda su vida a esa difusión, de muchas maneras: en los núcleos académicos y en los más populares. Hay horas y horas de entrevistas que ha dado, no solamente en programas culturales, sino también con personajes que llegan a otro público. A María le gustaba ir a hablar de Borges a todos lados, tuvo un impacto grande”.

El casamiento. “Borges le propuso matrimonio a María muchas veces. Le decía: María, estamos juntos, usted viaja conmigo, es una muchacha joven, soltera, ¿qué van a pensar de usted?. A María no le importaba: "Que piensen lo que digan, no me interesa". Borges le decía "yo no me quiero morir sin haberme casado con usted", ella le respondió: "Bueno, Borges, cuando usted se esté por morir, nos casamos", como quien dice algo para que no insistan. Finalmente, ella le concedió el deseo”.