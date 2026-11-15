De la mano de Fundación TAEDA, una foto histórica de la guerra llega al Museo de Malvinas

Por un momento, el recorrido de La Noche de los Museos tuvo este sábado una pausa cargada de historia y emoción. Decenas de personas se detuvieron frente a una de las imágenes más emblemáticas de la Guerra de Malvinas: el izamiento de la bandera argentina en las islas, el 2 de abril de 1982, momento de la recuperación del territorio usurpado por Gran Bretaña desde 1833.

Más de cuatro décadas después, la escena vuelve a interpelar a los argentinos. Lo más importante: gracias a la donación de TAEDA, la imagen fue llevada a mural y, a partir de hoy, tiene un lugar destacado en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El dato: la inauguración reunió a veteranos de guerra, protagonistas de aquella historia y jóvenes que, con orgullo, lucieron remeras con una consigna que volvió a resonar con fuerza tras el partido frente a Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026: “Las Malvinas son argentinas”.

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¿Cómo fue el homenaje, quiénes participaron y qué significado tiene recuperar aquella imagen para las nuevas generaciones? Los detalles de una inauguración que volvió a poner a Malvinas en el centro de la memoria colectiva.

Durante el acto de inauguración del mural, se destacó la donación realizada por la Fundación TAEDA ya que la imagen permitirá que aquel momento histórico para el país pueda ser contemplado y revivido por todos los argentinos.

“Como director del Museo es un enorme privilegio recibir esta caricia”, comenzó diciendo el coronel retirado y Veterano de Guerra, Esteban Vilgré La Madrid al hacer uso de la palabra.

Según contó, al hacerse cargo de la dirección hubo un detalle que le llamó la atención, como argentino y como veterano: en el lugar no había un recuerdo heroico del conflicto por nuestra soberanía. Por eso, desde el primer minuto al frente del museo, buscó que los visitantes puedan salir del lugar “sintiéndose orgullosos de ser argentinos y de haber nacido en este bendito suelo”.

“Las empresas fáciles son para los tontos”, resumió a la hora de hablar del trayecto recorrido hasta el momento y de la importancia que tuvieron en él los trabajadores del Museo que lo acompañaron con su sueño.

“En ese camino, TAEDA me dio su apoyo. De hecho, la primera muestra temporal que hicimos en el museo fue la de las fotografías ‘Malvinas, retratos de un sentimiento’. A partir de ese momento me acompañaron siempre”, contó.

Sobre el mural, confesó que, a partir de este momento, los argentinos podrán salir del Museo con la imagen de un país triunfal que recueperó las islas y cuyos soldados dieron su sangre para “obligar al imperialismo británico a sentarse a negociar”.

“El Reino Unido está flojo de papeles”, advirtió. Además, lamentó que la imagen de Wollman tenga una triste contraparte en el recuerdo colectivo, particularmente de quienes “amamos Malvinas y a nuestra Patria”: los bombardeos del 1 de mayo y el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”.

“Por eso es muy simbólico que la bandera argentina sea la imagen que se lleva al público cuando contempla esta maravillosa fotografía de Rafael Wollman”, concluyó. También destacó que el Museo recibe semanalmente a miles de chicos que, además de escuchar los testimonios de los Veteranos de Guerra y de los guías de la institución, ahora podrán encontrarse con una de las escenas visuales más significativas de la historia argentina: “Ahora podemos mirar con orgullo la bandera nacional que flameó en Malvinas”.

Rafael Wollman, el único reportero gráfico argentino presente en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y autor de la imagen que ahora se exhibe en el Museo, expresó su emoción por la incorporación de la fotografía.

“Me tocó estar en el lugar y en el momento precisos y pude tomar las fotografías más conocidas”, recordó. También destacó la importancia de que la imagen pueda estar ahora al alcance de todos los visitantes: “Creo que debería haber estado hace mucho tiempo y eso ya está. Hoy está presente”. Wollman contó que su compromiso con Malvinas comenzó en 1982 y continúa intacto hasta hoy, con visitas al archipiélago cada diez años.

“Esta bandera es importante porque está flameando en la Casa del Gobernador, centro de poder Y eso es lo que hace a la foto diferente y única”, explicó el reportero gráfico. Finalmente, invitó al público a contemplar y compartir la imagen, que definió como una representación emblemática de la presencia argentina en Malvinas.

Durante su intervención, Mario Montoto, presidente de la Fundación TAEDA, agradeció la presencia de las autoridades, los veteranos de guerra y los invitados que participaron de la inauguración.

Montoto también tuvo palabras especiales para los veteranos de guerra presentes. En ese sentido, sostuvo que el sacrificio de quienes dieron su vida por la defensa de la soberanía no fue en vano.

Otro de los reconocimientos estuvo dirigido a Rafael Wollman, autor de la fotografía que dio origen al mural. El presidente de TAEDA recordó una anécdota que refleja las circunstancias excepcionales que lo llevaron a convertirse en el único reportero gráfico argentino presente el 2 de abril de 1982. Según contó, Wollman le había relatado que, antes de que se produjeran los acontecimientos históricos en las islas, estaba fotografiando a las aves del archipiélago. Para Montoto, aquella circunstancia lo ubicó en el momento preciso para registrar una de las escenas más emblemáticas de la historia argentina.

También agradeció a la familia de Fundación TAEDA y, especialmente, al Gustavo Gorriz, director de la revista DEF, con quien trabaja de manera conjunta desde hace más de dos décadas. Y, de hecho, es con él con quien compartió distintas iniciativas vinculadas con Malvinas. A propósito, recordó que, hace más de 20 años, cuando la causa Malvinas tenía poca visibilidad pública, uno de los primeros objetivos de la editorial fue contribuir a mantener presente a la causa. Así nació un libro fotográfico que reunió el trabajo de los reporteros gráficos que cubrieron el conflicto. A partir de esa publicación, distintas gigantografías con las imagenes tomadas en 1982 recorrieron distintos puntos del país. Sobre la muestra, “Malvinas, retratos de un sentimiento”, reveló que existen cientos de anécdotas sobre cómo las imagenes interpelaron a quienes la recorrieron.

Entre esos recuerdos, relató un encuentro especialmente significativo en la plaza San Martín de Buenos Aires, mientras contemplaba una fotografía del crucero ARA “General Belgrano”. Un hombre se detuvo a su lado y, al advertir su emoción, le dijo: “Si usted está emocionado, imagínese cómo estoy yo”. Se trataba del comandante del buque, un encuentro casual que, según Montoto, quedó grabado en su memoria.

Finalmente, destacó que durante estas dos décadas la Fundación TAEDA impulsó numerosos libros y publicaciones sobre Malvinas, presentados en distintas provincias argentinas. Entre ellos, mencionó Cuatro viajes, de Rafael Wollman, una obra que reúne sus experiencias y registros de varias décadas de visitas al archipiélago. En el cierre, felicitó al director del Museo y a todo su equipo por la tarea que llevan adelante y expresó un deseo: que Malvinas permanezca en el corazón de los argentinos.

Para descubrir el mural, se invitó al director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Esteban Vilgré La Madrid; al procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; al autor de la fotografía, Rafael Wollman; al presidente de TAEDA, Mario Montoto; y al director de la revista DEF, Gustavo Gorriz, a participar del momento.

La bendición estuvo a cargo de monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, quien comenzó agradeciendo a Dios y destacó que la Argentina había vivido días especiales a partir de la reciente presencia del papa León XIV, que permitió recuperar la fe de los argentinos.

“Nos recordó e hizo sacar a la luz la espiritualidad, la trascendencia y la nostalgia de Dios de nuestro pueblo”, expresó. En ese marco, explicó que la bendición no estaba destinada únicamente al mural o a la bandera argentina, sino también a todos aquellos que estuvieron en Malvinas y a quienes dieron su vida durante el conflicto. También pidió por la Patria y por cada uno de sus habitantes.

Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Como cierre de la ceremonia, un trompeta de la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, ejecutó un toque de silencio en homenaje a los caídos en Malvinas. La interpretación conmovió a los veteranos de guerra y al público que se acercó al Museo para participar de La Noche de los Museos. (Defonline)