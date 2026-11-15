Explosión en Escalada: los vecinos comenzaron a regresar a sus casas y se redujo la zona restringida

La empresa Metrogas informó una paulatina normalización en la zona afecta por la explosión de un caño de gas el viernes pasado en Remedios de Escalada. Este domingo, las autoridades redujeron a 100 metros a la redonda el área que permanece restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas.

“Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido”, informó la empresa en un comunicado.

De acuerdo al parte de Metrogas, continúan los trabajos para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados.

Sobre los evacuados, Metrogas indicó que algunos vecinos regresaron a sus casas durante el sábado y que el retorno continuará de manera gradual, a medida que las condiciones y las autoridades lo autoricen.

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Ante esto la empresa encargada agregó: “La compañía brinda el apoyo necesario en este momento tan difícil, tanto en materia de contención psicológica y asistencia médica como en cuestiones operativas, entre ellas alojamiento, transporte y respaldo económico para que puedan permanecer cerca de sus familiares”.

Activaron un protocolo de emergencia por un posible escape de gas a metros de donde ocurrió la explosión en Lanús. (Foto: Captura TN)

Tras la notificación de Metrogas, el municipio de Lanús confirmó que se presentará como querellante en la causa judicial dado que es evidente “el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa encargada”.

Tras las pérdidas por la explosión, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados. Además, enviarán un proyecto de Ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos y vecinas de la zona.

Por otro lado iniciarán la reconstrucción del Centro Comercial de Remedios de Escalada. Se pondrá en marcha el arreglo del edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus hogares. (TN)