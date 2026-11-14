Explosión en Remedios de Escalada: cortaron la fuga de gas y apagaron el incendio

Personal de Metrogas cortó la fuga de gas y los Bomberos lograron sofocar el incendio provocado por la explosión ocurrida este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, donde hubo un muerto y 30 heridos.

Según comunicó el Municipio de Lanús, el operativo permitió controlar por completo el siniestro durante la madrugada, luego de que los equipos de emergencia trabajaran para contener las llamas y evitar nuevos riesgos en la zona.

Tras la extinción del fuego, personal municipal comenzó las tareas de evaluación de los daños, mientras que las familias que habían sido evacuadas reciben asistencia del área de Desarrollo Social para regresar paulatinamente a sus hogares.

Además, el sector afectado permanecerá restringido al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico de la situación y las tareas de limpieza. En paralelo, avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjo la explosión y establecer el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en los trabajos.

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El comunicado oficial también destacó la participación de los equipos del Sistema de Emergencias Lanús, entre ellos Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de personal de distritos vecinos que colaboró durante el operativo.

Por otra parte, el Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el funcionamiento del centro de evacuados, mientras que grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios también brindaron asistencia a los damnificados. (NA)