Todo se transforma: un edificio de cocheras Reconvertido en departamentos

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El jurado del premio europeo de vivienda colectiva ha elegido como ganador a «La reforma y ampliación de un antiguo garaje para crear 63 apartamentos y una tienda», en la categoría "Rehabilitación".

El proyecto fue elegido por cuestionar ideas sobre la ubicación de la vivienda social y su distribución en emplazamientos céntricos.

La obra se ubica en el distrito 11 de París. Se trata de un garaje de 1957 proyectado por Claude Béraud, ganador del Grand Prix de Roma, transformado en 63 apartamentos, conservando su fachada, con sus franjas de hormigón en voladizo. Las rampas han desaparecido y en su lugar se han proyectado patios ajardinados con luz natural.

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La primera decisión de diseño fue reducir al mínimo la demolición. Se conservaron los bloques, las columnas y las vigas, y se trabajó con la estructura existente. Al quitar las rampas se crearon los patios que ahora aportan aire y luz al edificio.

Una segunda fachada retranqueada, de paneles de madera y puertas correderas, crea jardines de invierno entre ambos revestimientos: espacios habitables durante todo el año.

Postes y vigas

La ampliación vertical se apoya en una estructura de postes y vigas de acero, con suelos de madera contralaminada y fachadas de madera revestidas de alerce. El proyecto apunta a una cultura de la construcción basada en la extracción a sistemas híbridos que combinan la reutilización estructural con la industria maderera.

«Mediante un aprovechamiento de la superficie disponible y una resolución de las plantas, el proyecto transforma las restricciones estructurales en oportunidades, logrando calidad espacial y condiciones de habitabilidad generosas».

Además de «Reforma y ampliación de un antiguo garaje», fueron finalistas «Oudemansstraat», en Amberes, Bélgica, que transforma una discoteca y tres edificios colindantes en viviendas asequibles. «La transformación de un aparcamiento en la Rue Nollet», en París, Francia, que da lugar a 83 viviendas sociales, y «La transformación de la Cité de Beutre», en Mérignac, Francia, que rehabilita 93 viviendas de emergencia de posguerra.