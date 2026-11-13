Pidieron la absolución de Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez solicitó la absolución del cantante acusado por el crimen de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes del caso informaron que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron subsidiariamente que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa, pena que ya cumplió al haber sido detenido.

Álvarez no concurrió al Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco participó mediante una videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

Según indicaron, ambos letrados requirieron la nulidad del debate por los "vicios procesales" y el cumplimiento de una sentencia bajo la calificación legal peticionada con arresto domiciliario y salidas laborales.

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El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, pidió una pena de 11 años y 2 meses de cárcel, mientras que el fiscal federal Sandro Abraldes reclamó 18 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. (NA)