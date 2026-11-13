Estados Unidos ordenó aterrizar todos los vuelos por una alerta aérea

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes suspender las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país debido a una falla de comunicaciones que afecta al sistema de control del tránsito aéreo.

La decisión fue adoptada por razones de seguridad y ante lo que el organismo calificó como «circunstancias extraordinarias». La disposición establece que todos los aviones que se encuentran en tierra deben permanecer sin despegar hasta nuevo aviso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el inconveniente afecta a los 22 centros regionales de control aéreo, encargados de coordinar los vuelos entre los distintos aeropuertos del territorio.

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A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario informó que los técnicos de la FAA trabajan para determinar el origen de la falla y restablecer las comunicaciones. También aclaró que los aviones que ya estaban en el aire podían continuar sus operaciones y aterrizar, aunque los que permanecían en tierra no estaban autorizados a despegar.

De acuerdo con los datos de los servicios de seguimiento aéreo Flightradar24 y FlightAware, miles de vuelos resultaron afectados por la interrupción.

Unos 3.100 aviones se dirigían a aeropuertos estadounidenses cuando se dispuso la suspensión, mientras que cerca de 7.000 vuelos registraron demoras o cancelaciones.

En tanto, las autoridades indicaron que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados caso por caso y anticiparon que brindarán nuevas actualizaciones a medida que avance la situación.

Sin indicios de un ataque

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que hasta el momento no existen indicios de que la falla esté relacionada con una amenaza contra el país.

"No hay indicios de que esto haya sido un ataque malicioso contra nosotros", afirmó ante periodistas en la Casa Blanca. Sin embargo, señaló que las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluido un posible ciberataque.

El episodio volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica del sistema aéreo estadounidense, que enfrenta problemas vinculados con equipos obsoletos, fallas técnicas y escasez de controladores.

El año pasado, el Congreso aprobó una partida de 12.500 millones de dólares para avanzar con la modernización del sistema. Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de antiguos cables de cobre por líneas de fibra óptica y la actualización de los equipos de radio en los aeropuertos.

No obstante, Duffy advirtió que se necesitan otros 30.000 millones de dólares para completar el proceso y que la FAA y la Casa Blanca solicitaron fondos adicionales a los legisladores.

Un antecedente que remite a 2001

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo. La FAA gestiona un promedio de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

La suspensión nacional de despegues constituye un hecho excepcional. El primer antecedente ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se dispuso el cierre del espacio aéreo estadounidense.

El segundo tuvo lugar en enero de 2023, cuando una falla en el sistema informático de avisos a los pilotos obligó a detener las salidas de vuelos en todo el país.

La nueva interrupción vuelve a exponer la vulnerabilidad de un sistema clave para el transporte aéreo internacional y mantiene en alerta a miles de pasajeros. (Fuente: TN).