Cambió la Ley de Tránsito en la Provincia: quién tiene prioridad de paso y qué dice la nueva norma

Una modificación al Código de Tránsito bonaerense estableció nuevas reglas para los conductores: la Ley 15.657 establece que ya no es obligatoria la prioridad de paso para quienes circulan por la derecha en determinados cruces.

De esta manera, el conductor que quiera acceder o cruzar una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida tendrá que detenerse y dejar pasar a los vehículos que circulan por esa arteria.

La medida busca unificar criterios, evitar interpretaciones contradictorias en la Justicia y mejorar la seguridad vial en los cruces sin semáforos.

Quién tiene prioridad de paso en una esquina sin semáforo

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Con la modificación, el orden de prioridad entre las vías de circulación queda establecido de la siguiente manera, de mayor a menor jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes

Por lo tanto, quien circula por una avenida tiene prioridad frente a quien intenta cruzarla desde una calle, aunque este último llegue por la derecha.

Lo mismo sucede con las demás vías: los conductores que circulan por una arteria de menor jerarquía deben detenerse y ceder el paso a quienes transitan por una de mayor importancia.

Cuáles son las excepciones

El artículo 28 quater -una disposición incorporada al Código de Tránsito bonaerense para ampliar las reglas sobre los cruces- establece en qué situaciones se pierde la prioridad de paso del vehículo que llega desde la derecha.

Además de los cruces entre vías de diferente jerarquía, contempla los siguientes casos:

Cuando existe señalización específica en contrario: los conductores deben respetar las indicaciones de las señales de tránsito

Frente a vehículos ferroviarios: el tren tiene prioridad de paso

Cuando circulan vehículos de emergencia: ambulancias, bomberos y otros vehículos públicos de urgencia tienen prioridad cuando cumplen sus funciones y realizan las señales de advertencia correspondientes

Cuando hay peatones cruzando: se debe ceder el paso a quienes atraviesan o están por atravesar legalmente por la senda peatonal o un cruce habilitado

Al ingresar a una rotonda: hay que dejar pasar a los vehículos que ya circulan dentro de ella

Cuando se circula por una calle de tierra: el conductor debe ceder el paso a quienes transitan por una vía pavimentada

Cuando un vehículo se detiene por completo antes de ingresar a la encrucijada: pierde la prioridad si otro llega en movimiento

Cuando se realiza un giro: quien dobla para ingresar a una vía transversal debe ceder el paso a los vehículos que circulan por ella

Cuando hay filas de vehículos en ambas transversales: si el tránsito es lento y los vehículos esperan para cruzar, se debe establecer un orden alternativo de paso, de un vehículo por vez para cada calle

La normativa también establece que, en las zonas rurales, los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo que atraviesen por sectores específicamente señalizados que les otorguen prioridad.

¿Sigue teniendo prioridad el que viene por la derecha?

Sí. La regla de prioridad de paso por la derecha se mantiene vigente en los cruces entre calles de igual jerarquía, siempre que no exista alguna de las excepciones contempladas en la ley.

Esto significa que, cuando dos vehículos llegan a una esquina sin semáforo y circulan por arterias de la misma categoría, sigue teniendo prioridad el conductor que aparece por la derecha.

La modificación no elimina esa norma, sino que establece con mayor precisión en qué situaciones deja de aplicarse. (TN)