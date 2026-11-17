Piden colaboración para dar con el paradero de las niñas

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba solicita de manera urgente la ayuda para encontrar a dos hermanas de 12 y 11 años que se encuentran desaparecidas.

La Unidad Territorial Integrada 14 pide colaboración para dar con el paradero de Mía Azul Luna, de 12 años, y de Alma Celeste Luna, de 11.

La primera de ellas mide 1.40 mts de altura; es de contextura delgada; tiene pelo castaño claro, de corte a la altura de los hombros y con flequillo recto; mientras que su hermana y mide 1.30 mts de altura aproximadamente; es de contextura delgada; y pelo oscuro cortado a la altura de los hombros con flequillo recto.

Toda información puede ser aportada en la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en la calle Bolevar Los Alemanes 6778 de barrio Arguello Norte de la ciudad de Córdoba. Teléfono: 4481016 INTERNO 34661 / 34662 / 34663 / 34664; o cualquier dependencia policial o judicial. (NA)