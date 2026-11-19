Efectivos de la Policía Federal (PFA) arrestaron hoy a Betina Erika Kopcke, la esposa de Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano quien está prófugo luego de haberse quitado la tobillera electrónica y de haber saltado con un arnés desde un quinto piso en el barrio porteño de San Telmo.

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó esta noche que la mujer fue detenida en ese mismo barrio, a través de un posteo en su cuenta de la red social X: "Kopcke permanece detenida e incomunicada. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini".

"En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir", añadió la funcionaria en su posteo.

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Asimismo, subrayó que "a todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. El que las hace, las paga".

La detención de Kopcke se suma a otros dos arrestos concretados la semana anterior: un hombre y una mujer, sospechados de haber colaborado en la fuga de Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas italianas.

Ambos implicados integran un grupo de mensajería en el que también otras 17 personas, entre ellas Bertulazzi. Durante los operativos de detención se incautaron varios elementos importantes para la causa que serán analizados por los investigadores.

El terrorista italiano se encuentra prófugo desde el pasado martes 10 de noviembre cuando se quitó la tobillera electrónica, la colocó sobre carne de cerdo para que mantenga la temperatura y humedad, para luego saltar desde un quinto piso con un arnés de alpinista. Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que se arrojó desde su departamento, ubicado sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo.

En tanto, en las últimas horas fue visto en una heladería en la localidad de Martínez, en el norte bonarense, mientras que las autoridades ratificaron que sigue vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quien brinde información fidedigna sobre su paradero. (N/A)