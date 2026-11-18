Una nueva audiencia en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se llevó a cabo con la declaración de nuevos testigos que participaron en allanamientos realizados durante la investigación el 13 de julio de 2024 cuando fue visto por última vez.

Se trató de una jornada tensa donde hubo un careo clave entre un efectivo de la PFA y la acusada María Victoria Caillava que marcó el desarrollo del debate oral y público llevado a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

El Tribunal Federal de Corrientes dispuso esta medida excepcional debido a las marcadas contradicciones entre el oficial Cristian Espina, quien aseguró no recordar a la exfuncionaria municipal, y la propia imputada, que afirmó rotundamente lo contrario.

Durante el careo, ambos sostuvieron sus respectivas versiones sin llegar a un punto de acuerdo, bajo la atenta mirada de los jueces que buscan esclarecer los testimonios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, en la misma audiencia se abordaron los allanamientos y las circunstancias vinculadas al traslado de los menores desde el Hotel Despertar del Iberá, aunque se remarcó que no hubo una comunicación directa sobre si tenían conocimiento del paradero del niño.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos iniciales, Daniela Segovia situó el primer aviso recibido en la comisaría de 9 de Julio respecto al extravío alrededor de las 15:30 del 13 de junio de 2024, momento en el cual el menor fue visto por última vez en el naranjal del paraje El Algarrobal.

María Victoria Caillava, la principal implicada

Por último, el agente de Defensa Civil Bruno Lovinson detalló el amplio despliegue de rastrillajes implementados con drones, cámaras térmicas y personal terrestre que, hasta el momento, no arrojaron resultados positivos para localizar a Loan.

En la misma línea, el policía Juan Carlos Monteros recordó que, al llegar al sector donde apareció el calzado del niño, el comisario Walter Maciel les ordenó mantenerse fuera del monte por la existencia de una pista, aclarando que no presenció el hallazgo del botín.

El Algarrobal fue escenario de varios rastrillajes

La audiencia comenzó a las 8:30 con las declaraciones de Marcelo Javier Quintana y el sargento de la Policía de Corrientes Juan López, quienes brindaron detalles sobre las medidas judiciales y los operativos realizados en la localidad de 9 de Julio tras la desaparición del menor.

Durante la jornada, Quintana relató su participación como testigo de actuación en los allanamientos efectuados en la propiedad rural de Carlos Pérez y en el domicilio de María Victoria Caillava, mientras que López expuso su intervención en los primeros rastrillajes y en distintos procedimientos policiales, entre los que se destacó el registro de la vivienda de Mónica Millapi, una de las ocho imputadas en la causa. (C5N)