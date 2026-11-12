Martín Menem pidió acelerar la suspensión de las PASO 2027 y apuntó al Senado

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), habló hoy en Radio Mitre y subrayó la responsabilidad del Senado en avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) para 2027.

Si bien negó que se trate de un mensaje político a la titular del bloque oficialista de senadores, Patricia Bullrich, en el marco de las internas del gobierno, Menem pidió mayor celeridad a la Cámara Alta.

“Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, dijo el legislador, muy cercano a Karina Milei.

Menem agregó: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, debemos avanzar en la reforma electoral”.

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Luego se arriesgó a pronosticar que en dos semanas debería darse la media sanción en el Senado, para que desde entonces el tema quede en manos de Diputados.

Y remarcó que desde el gobierno de Javier Milei se puede “prometer o anunciar”, pero la decisión final depende de las personas que “terminan levantando la mano por la afirmativa”.

Sin nombrar a Bullrich, el riojano sostuvo: “Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión”.

También adelantó que la agenda de LLA antes de fin de año incluye el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; el reclamo de Malvinas ante el Tribunal del Mar; y la polémica Ley de Biocombustibles.

“La semana siguiente vamos a estar cerca de trabajar el Presupuesto y algunas cosas más que nos están quedando pendientes. Seguramente tendremos extraordinarias”, manifestó.

Los mensajes de León XIV

Acerca de la visita del papa León XIV y las interpretaciones sobre sus declaraciones, Menem descartó que las palabras sobre la pobreza y la desigualdad hayan sido un mensaje dirigido al gobierno argentino.

“Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia --dijo--. Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47.000.000 de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina”.

Y cerró: “Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular, y creo que debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia”.