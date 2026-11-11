¿Indirecta de Milei a Bullrich? "Hay gente dispuesta a hundir el barco"

El presidente Javier Milei compartió una historia en Instagram que sumó tensiones en medio de la interna dentro de La Libertad Avanza por las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector que responde a Karina Milei.

El mensaje decía: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. Aun así, se instaló la interpretación de que pudo estar dirigida a la jefa del bloque oficialista en el Senado.

Bullrich, exministra de Seguridad, marcó diferencias con la Casa Rosada en las últimas semanas. Además, se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde aspira a posicionarse como alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Uno de los últimos episodios de la interna fue la difusión de una foto de Bullrich con unos 15 dirigentes de su sector. Entre ellos había diputados nacionales y otros referentes del oficialismo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese momento, había trascendido que la publicación de esa imagen generó malestar en el entorno de la secretaria general de la Presidencia. Allí la leyeron como un gesto de autonomía de la senadora.

La reunión se sumó a las diferencias que Bullrich planteó en las últimas semanas. Cuestionó el manejo de la crisis vinculada a Manuel Adorni y se desmarcó de la estrategia de la Casa Rosada en el Congreso sobre Discapacidad, Tierras y Presupuesto. (C5N)