Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez: sospechan que planeaba fugarse

La pareja de Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery junto a otras dos personas con las que había viajado desde Río Gallegos. Los investigadores sospechan que los tres podían intentar fugarse para eludir a la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes por la tarde, cuando los pasajeros llegaron a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Por orden del juez federal de Río Gallegos, también se secuestraron cuatro valijas de grandes dimensiones que habían despachado durante el viaje.

La investigación judicial había puesto bajo seguimiento los movimientos de los tres sospechosos. La decisión de avanzar con las detenciones se tomó luego de que la aerolínea comunicara que habían abordado el vuelo AR 1857, que salió de Río Gallegos a las 10.30.

El caso se vincula con dos expedientes que investigan posibles maniobras de lavado de dinero y narcotráfico, además de otros delitos relacionados con la administración de bienes de Báez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza.

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A Lázaro Báez se lo notificó de la detención de su pareja en la cárcel. Además, se allanó la celda y quedó incomunicado.

La medida se produjo un día después de que se realizaran 27 allanamientos en propiedades vinculadas al empresario, en el marco de esas investigaciones.

Además de Insaurralde, fueron detenidos en Aeroparque Cristian Ibáñez y Valentina Devetac.

Los procedimientos también tuvieron consecuencias en Río Gallegos, donde otras cuatro personas fueron detenidas. Durante los operativos se incautaron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada relevante para la investigación.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, quien precisó que hasta este miércoles había cuatro detenidos en la provincia. “Se secuestraron sustancias, armas, vehículos y documentación de interés para la causa”, señaló en declaraciones al sitio Infomedia 24.

El funcionario explicó que la Policía de Santa Cruz se incorporó a los procedimientos a pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos. También participaron efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval. (TN)