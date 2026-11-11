El vocero presidencial hizo un balance de la visita del Papa y evitó menciones a la carpa VIP

El Gobierno nacional trazó este miércoles un balance altamente positivo tras la finalización de la gira del papa León XIV por la Argentina. En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier destacó que más de “6 millones de personas participaron de los diferentes encuentros y misas” en lo que definió como "una de las mayores movilizaciones de nuestra historia".

Al respecto, Ravier remarcó la significación del evento al señalar que se trató de "la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987" y subrayó la coordinación entre el Ejecutivo nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

"Mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana. Es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad", enfatizó el funcionario, al tiempo que ponderó el despliegue de más de 52.000 efectivos de las fuerzas federales para garantizar la seguridad del Pontífice y de los asistentes.

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En ese marco, el sucesor de Manuel Adorni recordó la recepción que el presidente Javier Milei le brindó al Santo Padre en la Casa Rosada y evocó la figura del papa Francisco como "el argentino más importante de nuestra historia".

Consultado por la prensa sobre la lectura oficial en torno a los mensajes y homilías del Santo Padre, Ravier subrayó que el Ejecutivo recibió los mensajes con "respeto y gratitud", e hizo hincapié en la necesidad de evitar la utilización partidaria de las palabras del Papa.

En este sentido, remarcó las coincidencias ideológicas y programáticas entre la gestión libertaria y los lineamientos papales, tales como "la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de limitar el poder político".

Frente al concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas, el vocero argumentó que el plan económico implementado desde diciembre de 2023 persigue exactamente ese objetivo al estabilizar las variables macroeconómicas: "Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados".

En este marco, sostuvo que la baja inflacionaria permitió reducir los índices de pobreza e indigencia, respaldados por la contención social focalizada del Ministerio de Capital Humano.

Frente a las preguntas por la carpa VIP y las polémicas contrataciones para los eventos del Papa, especialmente acerca de una empresa de seguridad y otra de limpieza ligadas a la familia Menem, Ravier decidió no responder. Solo se limitó a decir que las compras fueron hechas por la plataforma Compra.ar, que todas las cifras estaban volcadas en ese lugar. Además, habló de la cantidad de invitados, 250, que cursó el Poder Ejecutivo para que sus funcionarios puedan asistir a la misa del jefe de la Iglesia Católica. (NA)