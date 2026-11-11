Tras su histórica visita de cuatro días a la Argentina, el papa León XIV ya vuela rumbo a Perú

En un avión de Aerolíneas Argentinas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, el papa León XIV partió rumbo a Perú, luego de completar una visita de cuatro días a la Argentina, donde encabezó distintas actividades pastorales y mantuvo encuentros con fieles, autoridades y representantes de la Iglesia.

Perú, país donde vivió por casi dos décadas, será la tercera y última escala de la gira apostólica de León XIV por Sudamérica, que comenzó en Uruguay y continuó en la Argentina.

Durante la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, el presidente Javier Milei se mostró visiblemente emocionado y con los ojos llorosos mientras saludaba al papa León XIV antes de su partida rumbo a Perú.

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El Pontífice fue despedido por el jefe de Estado, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno en la última actividad protocolar antes de emprender el vuelo.

Previamente, ante una multitud reunida en la Basílica de Luján, el Papa recordó a su antecesor argentino, Francisco, en su última misa en el país.

"Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", sostuvo en su homilía..

“Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina”, expresó conmovido ante más de 3,5 millones de personas que lo despidieron con vítores y aplausos.

“Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”, pronunció el Sumo Pontífice al agradecer el cariño recibido durante su estadía en los últimos cuatro días.

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