Bullrich a Irán: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas marca de qué lado estamos”

La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó duramente a Irán después de que el régimen de Teherán declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió la postura del Gobierno y apuntó contra las autoridades iraníes por los atentados terroristas en la Argentina y las violaciones a los derechos humanos.

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en respuesta a la decisión anunciada hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

La senadora profundizó sus críticas al régimen de Teherán y lo acusó de cometer graves violaciones a los derechos humanos. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, sostuvo.

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La reacción de la exministra de Seguridad se produjo después de que Irán incluyera a dos de las tres fuerzas militares argentinas en su listado de organizaciones terroristas, como represalia por la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

La medida fue comunicada oficialmente por la Cancillería de Teherán, que calificó la decisión argentina como un “acto hostil” y aseguró que contradice los principios fundamentales del derecho internacional.

El régimen iraní explicó que actuó en función del principio de reciprocidad y de una ley aprobada en 2019, que contempla represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Además, lanzó una advertencia contra la administración libertaria: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.

Sin embargo, las autoridades iraníes no precisaron qué consecuencias concretas podría tener la declaración. La decisión alcanza exclusivamente a la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército argentino quedó fuera de la medida.

El origen del conflicto entre la Argentina e Irán

El gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La medida quedó formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores. La disposición habilitó la inscripción de las organizaciones iraníes en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En ese momento, el Gobierno justificó la decisión a partir de informes oficiales que, según explicó, acreditaban actividades ilícitas transnacionales y la participación de la organización en atentados terroristas cometidos en territorio argentino.

La Casa Rosada vinculó a la Guardia Revolucionaria con los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, que dejaron 29 y 85 muertos, respectivamente.

La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por el atentado contra la mutual judía a funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, la organización libanesa respaldada por Teherán.

La decisión de la administración libertaria se enmarca en su política de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, países enfrentados con el régimen iraní. Washington incorporó a la Guardia Revolucionaria a su listado de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea adoptó una decisión similar a comienzos de 2026, después de la represión de las protestas antigubernamentales en territorio iraní. (TN)