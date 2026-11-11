El papa León XIV cierra su visita por el país con una multitudinaria misa en la Basílica de Luján
Se trata de la última actividad antes de partir hacia Lima, Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.
El papa León XIV arribó minutos antes de las 10 a la ciudad bonaerense de Luján, para ofrecer una multitudinaria misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.
El papa llegó a bordo del ‘papamóvil’ a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras, en la ultima actividad oficial que cumplirá en el marco de su visita de cuatro días a la Argentina.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le dio la bienvenida al Sumo Pontífice a su llegada a Luján.
Se estima que más de 2,5 millones de personas se encuentran presentes en la última ceremonia del papa León XIV.
Una vez finalizada la misa en Luján, el papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.
Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.
De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y estuvo marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país. (NA)