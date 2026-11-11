El papa León XIV cierra su visita por el país con una multitudinaria misa en la Basílica de Luján

El papa León XIV arribó minutos antes de las 10 a la ciudad bonaerense de Luján, para ofrecer una multitudinaria misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.

El papa llegó a bordo del ‘papamóvil’ a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras, en la ultima actividad oficial que cumplirá en el marco de su visita de cuatro días a la Argentina.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le dio la bienvenida al Sumo Pontífice a su llegada a Luján.

Se estima que más de 2,5 millones de personas se encuentran presentes en la última ceremonia del papa León XIV.

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Una vez finalizada la misa en Luján, el papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y estuvo marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país. (NA)