El riesgo país cede a 853 puntos

El riesgo país de la Argentina abrió este miércoles con una baja de 7 unidades con relación al último cierre y se ubica en 853 puntos.

Esta caída se produce a partir de una nueva mejora en los títulos públicos en Wall Street, aunque cabe aclarar que la actividad está restringida por el Día del Veterano en los Estados Unidos

De todas maneras, este valor es 12 unidades superior al de hace una semana y 264 puntos por sobre el que había alcanzado un mes atrás, según constató Agencia Noticias Argentinas.

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La baja del riesgo país es decisiva para el programa financiero.

Este miércoles la Secretaría de Finanzas lleva adelante una licitación para renovar vencimientos por $10,5 billones, que resulta exigente.

Dentro del menú, la mayoría de los instrumentos ofrecidos tienen vencimiento previsto dentro de la actual gestión, por lo que no tienen impuesto el riesgo electoral. Únicamente una tiene vencimiento en 2028, que es la CER en junio de 2028 (TZX28).

A su vez, ofrecerá un solo instrumento atado a la evolución del tipo de cambio mayorista: se trata de la Letra vinculada al dólar cero cupón (D15E7).

Nuevamente no habrá licitación del bono en dólares AO29. (NA)