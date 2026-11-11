León XIV: “Desde ahora, este país tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”

El papa León XIV compartió este miércoles un emotivo mensaje de despedida de la Argentina, después de cuatro días de actividades religiosas y encuentros con los fieles. A través de sus redes sociales, el Sumo Pontífice agradeció el recibimiento y tuvo un recuerdo especial para Francisco, su antecesor.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en una publicación acompañada por una fotografía junto a una imagen de la Virgen de Luján.

En ese contexto, León XIV dejó una de las frases más significativas de su paso por el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Con esas palabras, el líder de la Iglesia Católica buscó destacar el vínculo que construyó con los argentinos durante su primera visita apostólica al país, marcada por las multitudinarias celebraciones religiosas y las constantes referencias a la figura de Jorge Bergoglio.

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El mensaje también incluyó un llamado a preservar la unidad entre los fieles: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”.

Finalmente, cerró su publicación con una despedida cargada de afecto: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

La publicación se conoció durante la última jornada del viaje apostólico de León XIV, que comenzó el domingo 8 de noviembre y contempló actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba.

Este miércoles, el Papa visitó la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad, y luego encabezó una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.