“Villera sucia” y “Foca descerebrada”: los insultos de Lemoine a Pagano en las redes sociales

Ni siquiera la histórica visita del Papa León XIV logró frenar a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine en su conocida inquina personal contra su par de Coherencia Marcela Pagano, a quien llamó "villera sucia" y foca descerebrada" a raíz de sus críticas a la carpa VIP en la misa que el Sumo Pontífice realizó ayer en Palermo.

La legisladora y periodista hizo un posteo en X en el que afirmó que "la misa del Papa no fue gratis para los fieles" y responsabilizó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por hacer de la visita de León XIV "un negocio de miles de millones para los amigos".

La diputada opositora, que había ingresado a su banca en representación de La Libertad Avanza y se distanció un tiempo después de ese espacio político, cuestionó además que al personal de seguridad que participó del operativo le pagaran apenas 55 mil pesos mientras que "la casta estuvo regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre".

La publicación hizo enfurecer a Lemoine, quien salió a contestarle con exabruptos y descalificaciones personales.

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"Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo", escribió, y agregó: Por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda. Pero la visita del Papa era más que importante para los argentinos".

"Vas a llorar y decir 'pero si yo soy amiga de los de Papa Francisco y les donaba cositas para el comedor'... y yo los ayudé a conseguir el PNUD, foca descerebrada. Pasa que la jugás de católica y sos una vendepatria que le hace favores a rusos e iraníes y no trabajás para Argentina", despotricó.

Además, Lemoine le dijo a Pagano "lechón iraní" e "hija de una puntera de Barrionuevo".

Frente a las agresiones de la diputada libertaria, la opositora optó por no contestar y centrar sus críticas en la carpa exclusiva para ricos y famosos en la misa del Papa en Palermo. (NA)