El Gobierno acelera la reforma electoral y busca avanzar con la eliminación de las PASO antes de diciembre

Después de varios días en los que la agenda política estuvo atravesada por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional decidió acelerar las negociaciones en el Congreso para avanzar con la reforma electoral y buscar su aprobación antes de diciembre.

La Libertad Avanza se propone convocar la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el fueguino Agustín Coto, para obtener dictamen sobre la iniciativa, que tiene como uno de sus principales objetivos la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, en el oficialismo reconocen que no cuentan con los votos necesarios para eliminar definitivamente las primarias y que la estrategia apunta a conseguir, al menos, su suspensión.

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"Vamos por toda la reforma", aseguraron fuentes de la Casa Rosada, aunque también admitieron que antes de llevar el proyecto al recinto necesitan comprobar que cuentan con los apoyos suficientes.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y su entorno mantienen cautela sobre las posibilidades de reunir las voluntades necesarias. Para aprobar la reforma, el Gobierno necesita alcanzar los 37 votos en la Cámara alta.

La tarea de conseguir los respaldos legislativos quedó bajo la responsabilidad del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien durante los últimos meses mantuvo reuniones con distintos gobernadores aliados para negociar el acompañamiento a la iniciativa.

No obstante, desde las principales bancadas aliadas, como el PRO y la UCR, señalaron que todavía no recibieron información concreta sobre el avance del proyecto ni confirmaron la existencia de un acuerdo para acompañarlo.

Uno de los principales obstáculos en las negociaciones estuvo relacionado con los acuerdos electorales de cara a 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había planteado la suspensión de las PASO como una condición para avanzar en entendimientos políticos con los aliados.

Esa exigencia generó diferencias con algunos gobernadores, que pretendían garantizar acuerdos de no agresión en sus respectivos distritos antes de comprometer los votos de sus legisladores.

En ese escenario, Santilli mantuvo este miércoles una reunión en la Casa Rosada con Eduardo "Lule" Menem para analizar los avances de la reforma electoral. Desde el entorno del jefe de Gabinete se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de conseguir los respaldos.

Una agenda legislativa cargada para diciembre

La intención del oficialismo es aprobar la reforma durante diciembre, en un período de sesiones extraordinarias que el Gobierno ya considera prácticamente definido.

Además de los cambios electorales, La Libertad Avanza buscará avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas consideradas centrales para su agenda legislativa.

Entre ellas figuran el denominado super-RIGI, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y un proyecto para desregular el transporte de cabotaje, una medida impulsada también por gobernadores aliados.

Por ahora, el principal desafío del Gobierno será transformar las negociaciones políticas en votos concretos para conseguir que la reforma electoral llegue al recinto con posibilidades de aprobación. (Fuente: TN).