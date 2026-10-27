Polémica en el Congreso: la ley de biocombustibles llegó a Diputados con diferencias por el biodiésel

La reforma del régimen de biocombustibles comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados. La Comisión de Energía y Combustibles recibió a representantes de cámaras empresarias y productivas para analizar el proyecto, que ya obtuvo media sanción del Senado con 41 votos a favor y 25 en contra.

La misma cuenta con el respaldo de distintos sectores al aumento de los cortes obligatorios, pero con fuertes diferencias por la apertura del mercado interno de biodiésel a las grandes empresas exportadoras.

Si la Cámara de Diputados aprueba el texto sin modificaciones, el proyecto quedará sancionado. Caso contrario, si introduce cambios, deberá regresar al Senado.

La iniciativa eleva gradualmente el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5 al 10 % y el de bioetanol en las naftas del 12 al 15 % en un plazo de doce meses.

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El principal punto de conflicto es la incorporación progresiva de grandes empresas exportadoras al mercado interno de biodiésel, actualmente reservado en buena medida a productores no integrados y pymes.

Las mayores objeciones surgieron desde las pymes productoras de biodiésel. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que la reforma podría reducir significativamente su participación en el mercado.

No obstante, el sector del bioetanol respaldó el proyecto. Representantes de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino destacaron que la propuesta amplía los cortes, reemplaza cupos y fórmulas de precios y promueve mecanismos competitivos mediante licitaciones.

La discusión tiene además una dimensión ambiental, ya que el aumento de los cortes obligatorios permitiría reemplazar una mayor proporción de combustibles fósiles por biocombustibles y reducir emisiones del transporte.

El debate en Diputados deberá definir no solo cuánto aumentarán los cortes, sino también cómo se distribuirá el mercado entre las pymes regionales y las grandes empresas agroindustriales. (AIM)