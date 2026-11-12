Inocencia fiscal: cómo es el nuevo régimen de reducción de multas impositivas para pymes

Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida.

Así lo establece el régimen previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y que fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El experto tributarista Sebastián Domínnguez explicó a Agencia Noticias Argentinas que “se trata de un beneficio transitorio sobre infracciones pasadas, que en mi opinión se combina con la reducción del 25% del artículo 49 bis de la Ley 11683, incorporado por el artículo 2 de la misma ley”.

Cabe aclarar que la reducción alcanza únicamente al importe de las multas, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses, y que quedan excluidos los Grandes Contribuyentes y quienes no cumplan los requisitos que se detallan a continuación.

Domínguez realizó una descripción del regimen

1) ¿Qué multas se reducen?

Las multas aplicadas por infracciones a los deberes formales (obligaciones de presentar declaraciones juradas o información, y no de pagar un impuesto) previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11683 y en los artículos sin número agregados a continuación de ellos, como la omisión de presentar declaraciones juradas en término, deben cumplir estas condiciones:

Corresponder a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27799.

Haberse cometido la infracción antes del 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27826.

No estar firmes (es decir, que ya no puedan discutirse) a esa fecha o, de estarlo, no haber sido canceladas. La resolución general considera canceladas las multas consolidadas en un plan de facilidades de pago, por lo que las multas firmes incluidas en un plan quedarían fuera del beneficio.

2) ¿Quiénes pueden acceder?

Quienes, al momento de cometerse la infracción, encuadraran en alguno de estos supuestos y no estuvieran categorizados como Grandes Contribuyentes conforme la Resolución General 5670:

a. Micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.

b. Personas humanas y sucesiones indivisas.

c. Entidades sin fines de lucro registradas bajo formas jurídicas como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales o consorcios de propietarios.

3) ¿Hay que hacer algún trámite?

Depende de la situación de la multa. Si no está en discusión, la reducción opera de pleno derecho, pero debe cumplirse la obligación formal omitida hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima que aún no fue presentado. Vencido ese plazo sin haber cumplido la obligación formal, no se obtiene la reducción.

Si la multa está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además debe realizarse, hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive, una presentación en el servicio “Presentaciones Digitales”, trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27826”, identificando la multa por número de sumario, resolución o instrumento.

4) ¿Qué implica acogerse al beneficio?

El acogimiento al beneficio implica, aun cuando la multa esté en discusión, el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho (es decir, se acepta la multa por el monto reducido y no puede seguir discutiéndose), con asunción de costas y gastos causídicos. Además, la reducción no da lugar a la repetición (posibilidad de solicitar la devolución) de los importes pagados antes de la entrada en vigencia de la ley, el 9 de octubre de 2026.

5) ¿Se puede combinar con la reducción del artículo 49 bis?

La Ley 27826 incorporó a la Ley 11683 el artículo 49 bis, que reduce de pleno derecho en un 25% las multas de los artículos 38, 39 y los artículos sin número agregados a continuación de estos, para las micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes. En mi opinión ambas reducciones resultan aplicables en conjunto.

Por ejemplo, la multa por la falta de presentación en término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $ 10.000.000. Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $ 7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, el artículo 17 de la Ley 27826 la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $ 3.750.000. La reducción total es del 62,5%.

6) ¿Qué pueden hacer los contribuyentes?

Relevar las multas por deberes formales desde el 2 de enero de 2026 y su estado: no firmes, firmes sin pagar, incluidas en un plan o en discusión.

Verificar el encuadre al momento de la infracción, en especial si contaba con el Certificado MiPyME y la caracterización en el Sistema Registral.

Verificar si, además, corresponde la reducción del 25% del artículo 49 bis de la Ley 11683.

Cumplir los deberes formales omitidos hasta el 18 de diciembre de 2026.

En las multas en discusión, evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha.

Domínguez destacó que “la reducción de las multas por incumplimientos formales es bienvenida”, pero la consideró “insuficiente”.

“Aun con ambas reducciones, una multa de $ 3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar es un importe que la mayoría de las pymes no puede afrontar”, señaló.

Domínguez afirmó que “es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa”. (N/A)