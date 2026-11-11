"Nos movilizó muchísimo": Axel Kicillof destacó la visita del papa

Tras la histórica vista del papa León XIV a la Argentina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que fue "algo histórico a escala nacional, una manifestación de fe, pero además de esperanza y acompañamiento".

En ese sentido, el titular del ejecutivo provincial planteó: "Nos decían que la sociedad estaba anestesiada, que nada la movilizaba y que también estábamos en una época donde el odio y el enojo primaban. Y esto nos movilizó muchísimo".

Kicillof también destacó el trabajo de los policías, bomberos, personal de salud y miles de voluntarios que estuvieron presentes durante las celebraciones. "Una multitud de gente que fue pacíficamente. Se respiraron otros aires estos días", aseguró.

Además, subrayó la manera en la que León se dirigió a los argentinos: "Hemos oído a un Papa que vino a hablar desde el respeto, desde la sinceridad, con un tono calmo y dijo todas las verdades".

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Otro de los puntos que resaltó fue el espacio que le dio a los jóvenes y a las personas con discapacidad, a quienes señaló como la sociedad invisibilizada. "Habló León, pero le dio voz en primera persona a jóvenes, a personas con discapacidad. Les pasó el micrófono", señaló.

Frente a esto, el gobernador aseguró que la visita permitió poner sobre la mesa los problemas que atraviesan distintos sectores de la sociedad: "Hubo una escucha de sectores que estaban como escondidos. El Papa estuvo conectado con los problemas de la gente". (C5N)