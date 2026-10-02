Bahía Blanca eligió a los primeros grandes campeones de la edición 2026 de la Rural

El GC Shorthorn, de El Recuerdo. Fotos: Sociedad Rural y La Voz del Campo

Comenzaron las emociones en Villa Bordeu

La segunda jornada de la 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca vio consagrarse sus primeros campeones y grandes campeones en un viernes que, si bien se presentó como un día desapacible, permitió que todas las actividades se desarrollaran sin problemas.

Así fue como en bovinos Shorthorn, los premios principales se fueron para La Pampa: el Gran Campeón macho de pedigree fue el animal 112, presentado por la cabaña El Recuerdo, de Oscar Simon, en Alpachiri.

En tanto, el segundo y tercer mejores toros de la raza correspondieron a la cabaña Doña Angélica, de Sucesión de Haydeé Angélica Real, en Guatraché, con los animales 109 y 110.

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Este establecimiento se quedó con el Gran Campeón hembra de pedigree de la muestra bahiense, con el animal 113.

En esta raza, el jurado fue Gonzalo Vidal.

En cuanto a los Shorthorn puros controlados, Don Celestino, de Fabio Campitelli, en Villa Iris, obtuvo el gran campeonato y el RP 47 fue elegido como mejor toro de lote.

En tanto, La Delta, de Leturia, en Saldungaray, obtuvo el RGC en lote, con el brete 115.

Ovinos

En ovinos Corriedale de pedigree, el premio mayor en lotes se quedó en Bahía Blanca. El conjunto 137, presentado por el establecimiento Laguna Chica, de René Settimi, fue elegido Gran Campeón.

El RGC fue para otro acostumbrado ganador de Bordeu: Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, con el brete 139.

Los jurados fueron Esteban Otondo y Patricio Almonacid.

En la raza Dorper de pedigree, Sausalito SA, de Jorge Srodek, en Coronel Dorrego, obtuvo el Gran Campeón macho de la raza, con el animal 143, campeón Borrego. Le ganó al 157, campeón Carnero, presentado por El Bicentenario, de Merlina Iriarte, en San Luis.

En tanto, en ovinos Hampshire Down, El Destino, de José María Larrea, de Coronel Dorrego, obtuvo el campeón individual macho de pedigree con el animal 15. También se quedó con la campeona hembra, tatuaje 160.

Como sigue

Este sábado continuarán las juras en Villa Bordeu.

Desde las 9, en dos pistas al mismo tiempo, el reconocido criador Carlos Ojea Rullán jurará los Angus en la 1, mientras que en la número 2 Fernando Hernández hará lo propio con los Hereford.

Por la mañana también se hará lo propio con los ovinos Poll Merino.

En horas de la tarde, en la pista central se jurarán los Corriedale individuales de pedigree, mientras que en la pista 2 se llevará a cabo la clasificación de los Limangus.

En números

Finalmente, 311 animales entre ovinos y bovinos fueron los que ingresaron a los corrales de Villa Bordeu para esta muestra, cuando se esperaban 367.

En bovinos fueron 179 Angus, 67 Hereford, 12 Shorthorn y 4 Limangus, a los que se suman 49 ovinos: 38 Corriedale, 17 Poll Merino, 2 Hampshire Down y 2 Dorper Black.

Además, hay 143 aves de 19 razas, y tres conejos.