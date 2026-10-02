Lo detuvieron por una heladera robada hace cuatro meses
Tras un allanamiento, se pudo capturar al hombre de 41 años.
Luego de haber sustraído una heladera en el mes de mayo, un allanamiento permitió la captura de un hombre de 41 años.
La diligencia fue llevada a cabo por personal de la comisaría Cuarta a instancias del Juzgado de Garantías N° 4.
Al margen de la aprehensión, por el delito de "encubrimiento", se procedió al secuestro de una heladera gris marca Philips.
En la causa toma intervención Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7.