Un detenido por el robo de cajas de herramientas

Un hombre de 29 años fue detenido, vinculado al robo de cajas de herramientas llevado a cabo la semana pasada.

Fue tras un allanamiento que realizó la comisaría Cuarta tras el aporte de material fílmico de cámaras de seguridad.

En el procedimiento, avalado por el Juzgado de Garantías N° 1, se procedió al secuestro de varios elementos vinculados a la causa.

En consecuencia se incautaron dos cajas de herramientas tipo maletín y la indumentaria utilizada durante el ilícito, que quedó registrada en las imágenes.

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En la causa toma intervención Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7.