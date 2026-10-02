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Un detenido por el robo de cajas de herramientas

El allanamiento, llevado a cabo durante este viernes, fue por un ilícito que se consumó la semana pasada.

Un hombre de 29 años fue detenido, vinculado al robo de cajas de herramientas llevado a cabo la semana pasada.

Fue tras un allanamiento que realizó la comisaría Cuarta tras el aporte de material fílmico de cámaras de seguridad.

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En el procedimiento, avalado por el Juzgado de Garantías N° 1, se procedió al secuestro de varios elementos vinculados a la causa. 

En consecuencia se incautaron dos cajas de herramientas tipo maletín y la indumentaria utilizada durante el ilícito, que quedó registrada en las imágenes.

En la causa toma intervención Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7.

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