Le robaron a un ciego en situación de calle y fueron detenidos

Personal de la Policía Local detuvo en la madrugada de este viernes a dos personas que le robaron las pertenencias a una persona no vidente en situación de calle quien se encontraba en la intersección de Vieytes y Colón.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la madrugada, cuando los efectivos fueron alertados de que dos sujetos habían sustraído una campera marrón, una mochila negra con vivos verdes, un bastón para no videntes y un teléfono celular pertenecientes a un hombre que se encuentra viviendo en la vía público.

Los sospechosos huyeron por calle Moreno en sentido ascendente y fueron interceptados en Moreno y Almafuerte. Allí se procedió a la aprehensión de Arias Arregui Andrés de 26 años de edad y Telis Alexis Sergio Ariel de 28, quienes tenían en su poder los elementos denunciados como sustraídos.

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Los aprehendidos y los objetos recuperados fueron trasladados a la Comisaría Segunda. Interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.