La fe sobre ruedas, la capilla que saltó las Vías para llegar al bulevar

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La religiosidad ha sido parte íntima en la historia de Ingeniero White, teniendo en la figura de San Silverio, patrón del puerto y de los pescadores, una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad.

En consonancia con ese sentimiento se pueden distinguir dos edificios religiosos, cuya arquitectura resulta por demás particular. Uno de ellos es la Parroquia Exaltación de La Santa Cruz, en la avenida San Martín 3539, el otro acoge a la Capilla San José Obrero, en Canning 3368, en el Bulevar, sitio al que llegó luego de atravesar un singular traslado.

La exaltación

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La labor evangélica en Ingeniero White se inició con el padre Pedro Fornaine, quien comenzó a llevar la palabra de Dios a la población a principios del siglo XX. En 1913 se bendijo el primer templo, una modesta casilla de madera y chapa, típica construcción portuaria, a pocos metros de la actual iglesia. En 1939, el obispo Leandro Astelarra elevó la capellanía a la categoría de parroquia.

La construcción de un edificio acorde a la importancia del pueblo fue durante años la gran inquietud de los fieles, pero no fue hasta 1962 que se bendijeron los cimientos.

La nueva obra, vecina al histórico templo

Ubicado en la avenida General San Martín, fue terminado en 1970. Su estructura tiene una cubierta de seis losas de hormigón con forma de "paraguas invertidos". Esa cantidad rindió homenaje a una historia de seis décadas, considerando que el 10 de febrero de 1910 monseñor Juan Terrero, obispo de la diócesis de La Plata, creó la capellanía vicaria de Ingeniero White.

Cruzando La Niña

Del otro lado de las vías, en el bulevar, se encuentra la capilla San José Obrero, que no es una capilla más para los habitantes del lugar, es "la capilla". Lo particular en este caso es que se trata de un edificio de madera y chapa originalmente ubicado en Guillermo Torres y Cárrega. Fue construido bajo el nombre de Mission to seamen (Misión para los hombres de mar), una organización cristiana internacional que ayuda a las tripulaciones de los buques, ofreciendo apoyo práctico, emocional y espiritual a los trabajadores del mar en puertos de todo el mundo.

Con el tiempo el edificio fue adquirido por los vecinos. A pesar de ser prefabricado y factible de ser desmontado y vuelto a armar, cuando en 1967 se decidió utilizarlo en el bulevar, se optó por su traslado completo, el edificio entero.

Inicio del traslado, 1967

La mudanza fue todo un acontecimiento. El edificio fue colocado sobre varios ejes con ruedas y llevado lentamente a su nuevo emplazamiento. Hay quienes aseguran recordar que el edificio no pudo ser movido sobres los puentes La Niña, otros mencionan que ese paso fue posible, llevado a tiro por un camión.

Ubicado en Canning 3368, el lugar fue consagrado a San José Obrero, advocación que se celebra cada 1 de mayo y que conecta a la capilla con las familias obreras.

Ell templo es considerado como "el único eslabón de arquitectura institucional” del bulevar que data de la época del primer puerto, construida con métodos típicos de la arquitectura doméstica.

El proyecto que no fue

En 1953 el arquitecto Herminio Manfrín dio a conocer su proyecto para la construcción del templo de la Exaltación de la Cruz. Se trataba de un edificio de líneas góticas, con una torre central y ventanas de arcos ojivales. Si bien su fachada daba la idea de disponer de tres naves, se trataba en realidad de un único espacio central.

La obra nunca pasó de los papeles, pero da cuenta de la búsqueda de los habitantes de Ingeniero White para tener un templo acorde a la importancia del lugar.