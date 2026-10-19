Natación: destacada participación bahiense y varios récords de Hein en el torneo aniversario de Fenaba

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Con buena participación bahiense se desarrolló este fin de semana el torneo 57° aniversario de la Federación de Natación de Buenos Aires en el complejo acuático del Parque Olímpico de la Juventud, en la Capital Federal.

En el mismo estuvieron presentes atletas de Uno Bahía Club, Olimpo y H2O, obteniendo resultados satisfactorios. Se trata de Thiago Marinozzi, Carmela Ruiz Acosta, Iñaki Echeverría, Facundo Catini y Jeremías Fernández Palumbo.

Para Ruiz Acosta significió además la última puesta a punto antes de representar a la Argentina en la Copa Pacífico, cita que irá del jueves al domingo próximos en Santiago de Chile.

Además, el certamen sirvió para el regreso de la competencia de Agostina Hein, quien a fines de agosto fue operada de apendicitis y, como consecuencia, se perdió los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La campanense brilló con dos récord argentinos y una marca sudamericana (200 metros combinados) a 40 días del Mundial de pileta corta que se desarrollará en Beijing, China, la primera semana de diciembre. Una de las plusmarcas nacionales fue en 400 metros combibnados, que estaba en manos de Georgina Bardach (4:33.57 contra 4:35.56), desde el 9 de septiembre de 2004.

También se lució el marplatense Matía Chaillou, ganando los 50 metros libres con 22.12, un tiempo que le permitió quedarse con el récord nacional juvenil que pertenecía a José Meolans desde hacía 30 años (22.27, el 11 de febrero de 1996). El absoluto es de 21.36, también del cordobés.

Todos los resultados:

Thiago Marinozzi (Uno Bahía Club)

50 m espalda - 4º (25.75)

100 m espalda - 4º (55.99)

200 m espalda - 3º (2:01.78)

50 m mariposa - 17º (25.70)

100 m mariposa - 11º (56.61)

Carmela Ruiz Acosta (Uno Bahía Club)

50 m pecho - 8º (35.16)

100 m pecho - 6º (1:15.55)

200 m pecho - 5º (2:41.24)

Iñaki Echeverría (Olimpo)

200 m libres - 6º (1.52.32)

400 m libres - 2º (3:51.56)

800 m libres - 1º (7.57.67) - Marca B para el Campeonato Mundial de Pileta Corta

1500 m libres - 1º (15.15.70) - Marca B para el Campeonato Mundial de Pileta Corta

200 m mariposa - 8º (2:09.44)

Facundo Catini (H2O)

50 m espalda - 13º (28.07)

50 m mariposa - 19º (25.85)

50 m libre - 12º (23.78)

100 m libre - 15º (52.88)

100 m medley - 11º (1:00.04)

Jeremías Fernández Palumbo (H2O)

50 m libre - 67º (26.37)

100 m libre - 54º (57.37)

200 m libre - 64º (2:09.02)

100 m mariposa (1:05.14)

Agostina Hein (SER)

200 m libre - 1º (1:57.61)

400 m libre - 1º (4:04.30)

800 m libre - 1º (8:24.97) - Marca A para el Campeonato Mundial de Pileta Corta

200 m medley - 1º (2:08.70) - Récord sudamericano

400 m medley - 1º (4:33.57) - Récord argentino