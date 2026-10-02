Vuelve Hein, como parte de un equipazo: así irá Argentina al Mundial de pileta corta

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos oficializó la lista de atletas que representarán al país en el próximo Mundial de pileta corta.

El mismo irá del 1 al 6 de diciembre en Beijing, China.

Se trata de Macarena Ceballos, Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Agostina Hein, más los entrenadores Gustavo Roldán, Walter Rodríguez y Sebastián Montero.

La CADDA de encargó de aclarar qué parámetros se tomaron para confeccionar la lista, ya que Hein no pudo competir en los recientes Juegos Suramericanos por haber sufrido una intervención quirúrjica (apendicitis) dos semanas antes del evento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Macarena Ceballos

"Al encontrarse este campeonato en el proceso de preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y considerando la estrategia de preparación y competencia solicitada por la Secretaría de Deportes de la Nación y el Enard, la participación en el campeonato mundial de 25 m. no es prioritaria por sí sola en el planeamiento anual, sino que estará vinculada al rendimiento en la cadena de preparación Santa Fe 2026-Lima 2027", señaló el ente.

"La situación particular de la nadadora Agostina Hein, quien presentara los certificados médicos solicitados en tiempo y forma y realizara el control de su recuperación con el cuerpo médico oficial, permitió que pueda asistir con el seleccionado Odesur al campeonato. A pesar de no estar autorizada a competir aún. Dicho imponderable, sumado al compromiso incondicional con la Selección Nacional por parte de la nadadora, conlleva a su convocatoria por parte de la CADDA a instancias del ETN y la aprobación del Enard y SDN como excepción a la norma", agregó.

Malena Santillán y Cecilia Dieleke

En ese sentido, Hein estará presente en Beijing para afrontar cuatro pruebas: 400 m libres, 800 m libres, 200 m medley y 400 m medley.

Mientras que Ceballos disputará los 100 m pecho, Santillán los 200 m, espalda y Dieleke, que en un mes irá a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, correrá los 100 m y 200 m espalda.