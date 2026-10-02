Se adelantó: Messi llegó al país para su partido despedida en la Selección Argentina

Lionel Messi llegó este viernes al país para su partido despedida de la Selección Argentina, que se jugará el martes próximo ante Benín en el estadio Monumental de River en el cierre de la actual fecha FIFA.

El astro rosarino aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal en un vuelo privado que compartió junto a su esposa Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Ciro y Mateo y su mamá Celia Cuccittini.

El arribo del capitán de la Albiceleste sorprendió ya que se esperaba para el domingo, según palabras del entrenador, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido del miércoles ante Bolivia.

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“Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, explicó.

Finalmente, la llegada de Messi desde Estados Unidos se produjo este viernes por la mañana y ahora descansará unas horas en su casa de la localidad de Funes antes de sumarse al plantel en el predio de Ezeiza.

Se espera que Messi lo haga después del segundo partido ante Burkina Faso, que se jugará mañana por la noche en River, y tenga apenas un entrenamiento junto al grupo antes de salir a la cancha por última vez vestido de celeste y blanco.